Экономист Бутырина предрекла падения спроса россиян на пиво

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Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина заявила, что спрос россиян на пиво упадет на 5-10% в 2024-2025 годах.
«Этому поспособствует экономическая ситуация: ожидаемое замедление темпов роста экономики и реальных доходов населения на фоне высокой инфляции и геополитических рисков, снижение покупательной способности потребителей, демографические изменения. В России продолжается тренд на снижение доли представителей молодого населения, традиционно составляющих основную аудиторию потребления пива», — пояснила в беседе с Газета.ру Бутырина.
Кроме того, и тенденция роста популярности здорового образа жизни среди групп населения также сыграет роль в этом процессе.
Ранее доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская заявляла, что с осени россиян ждёт рост цен на продукты питания.
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