Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Экономист Бутырина предрекла падения спроса россиян на пиво

Экономист Бутырина предрекла падения спроса россиян на пиво

29 августа 2024, 21:37
Фото: iStock/Evan Cottrell

Фото: iStock/Evan Cottrell

Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина заявила, что спрос россиян на пиво упадет на 5-10% в 2024-2025 годах.
«Этому поспособствует экономическая ситуация: ожидаемое замедление темпов роста экономики и реальных доходов населения на фоне высокой инфляции и геополитических рисков, снижение покупательной способности потребителей, демографические изменения. В России продолжается тренд на снижение доли представителей молодого населения, традиционно составляющих основную аудиторию потребления пива», — пояснила в беседе с Газета.ру Бутырина.

Кроме того, и тенденция роста популярности здорового образа жизни среди групп населения также сыграет роль в этом процессе.



Ранее доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская заявляла, что с осени россиян ждёт рост цен на продукты питания.

Читайте также:

Торговые сети могут потерять миллионы на куриных яйцах

Экономист Лебединская спрогнозировала рост цен на продукты питания с осени

Доставка еды стала самой популярной онлайн-покупкой в России
#изменения
#продукты
#рост
#онлайн
#снижение
#напитки
#экономика
#цены
#спрос
Экспорт подмосковного зерна за год вырос более чем в шесть раз
29 августа 2024, 18:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Общий объём экспорта произведённых в Московской области зерновых культур к середине августа нынешнего года составил без малого 93 тыс. тонн. Это в 6,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2023-го, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«По данным Агроэкспорта, самый значимый рост наблюдается по таким видам зерновых, как пшеница, кукуруза, ячмень, сорго и овёс. Экспорт пшеницы увеличился в 10 раз, превысив 34 тыс. тонн, кукурузы – в 10 раз, ячменя – в 6,6 раз. А экспорт овса увеличился на 135%», – привёл примеры министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
Ключевыми направлениями поставок министра назвал страны Ближнего Востока и Закавказья, на которые пришлось свыше 50% от общего объёма экспорта. Зерно также направляют в страны Азии, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.

Читайте также:

Подмосковная лаборатория первой в России аккредитовалась на SNP-генотипирование

Подмосковье за пять месяцев экспортировало 46 тыс. тонн безалкогольных напитков

В Подмосковье убрали около 80% урожая ячменя
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#экспорт
#сельское хозяйство
#зерно
#министр
#сергей двойных
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Центробанк допустил поднятие ключевой ставки до 20-22% при глобальном кризисе
29 августа 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Руководство Центрального банка России может резко поднять ключевую ставку в 2025 году — до 20 или даже до 22% годовых. Это произойдёт в случае глобального финансового кризиса.
Об этом сообщается в докладе регулятора, который называется «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов». Подобный сценарий обозначен Центробанком как «Рисковый. (Глобальный кризис)». Он предполагает усиление санкционного давления западных государств на российскую экономику, а также устойчивое падение спроса на Западе на фоне рецессии.

В таких условиях Банку России придётся пойти на существенное ужесточение кредитно-денежной политики. Например, процентная ставка, которая и без того достаточно высока и составляет 18%, может быть поднята на 2-4 процентных пункта и достичь 20-22%.

Читайте также:

Четыре прогноза на будущее от Центробанка: от хорошего к самому худшему

Экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки

Центробанк предложил поменять структуру рынка микрофинансирования
#падение
#будущее
#кризис
#сценарий
#центробанк
#ключевая
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Четыре прогноза на будущее от Центробанка: от хорошего к самому худшему
ЦБ РФ показал проект с тремя направлениями денежной политики на 2025-2027 год
29 августа 2024, 15:42

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк РФ показал проект с четырьмя возможными направлениями кредитно-денежной политики на 2027 год, который включает базовый и три дополнительных сценария по развитию экономики России в этот период. Соответствующая информация опубликована на сайте Банка России.
Согласно основному прогнозируемому сценарию, в 2025 году инфляция снизится до 4-4,5 процентов, а после закрепится на уровне четырех процентов. Для достижения этой цели ЦБ будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, в том числе за счет высокой ключевой ставки.

Три других сценариях, который рассматривает регулятор, делятся на дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.

При первом варианте, рост ВВП будет более высоким за счет большого привлечения инвестиций, ощутимых темпах прироста совокупной факторной производительности и роста конечного потребления и валового накопления.

Второй альтернативный сценарий подразумевает жесткий рынок труда, на котором увеличение предложения повлечет за собой повышенный инвестиционный спрос и давление на инфляцию, что в конечном итоге приведет к еще более жесткой денежно-кредитной политике ЦБ.

Третье дополнительное направление учитывает серьезное ухудшение внешних условий из-за рецессии в крупнейших экономиках и мирового финансового кризиса в 2025 году, что вызовет падение мирового спроса и снижению ВВП в России. При таком раскладе инфляция подскочит до 13-15 процентов, а ключевая ставка составит 20-22% годовых.

Читайте также:

Экономист Лобода назвал курс доллара осенью в самом негативном сценарии

Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями

Названа нужная Украине сумма для покрытия бюджета в 2025 году
#рынок
#падение
#курс
#контроль
#рост
#ключевая ставка
#инфляция
#спрос
#накопления
#сценарий
#ввп
#рынок труда
#счёт
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подсчитали, сколько стоит собрать ребёнка в школу
29 августа 2024, 15:00

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Базовый набор школьных принадлежностей и формы в этом году в Московской области обойдётся родителям примерно в шесть тысяч рублей, если делать покупки в крупных торговых сетях, расчёты произвели специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В этом году минимальная стоимость школьного комплекта составляет около 6 254 рублей для мальчика и 5 949 рублей для девочки», — говорится в сообщении.
В набор вошли самые необходимые канцелярские товары, ранец, спортивная обувь и одежда, а также школьная форма: рубашка, брюки, носки и ботинки для мальчика и сарафан, колготки и туфли для девочки.

В министерстве отметили, что в этом году в крупных сетях снизилась цена на канцелярские наборы. Если в прошлом году набор из девяти позиций стоил 447 рублей, то в этом — 415. Кроме того, существенно подешевели ранцы: с 1999 рублей в прошлом году до 1159 рублей в этом.

Читайте также:

«На каторгу?»: Психолог объяснила, как настроить ребенка на школьные будни

В Пушкинском округе завершилось строительство школы на 550 мест

Физтех-лицей имени П.Л. Капицы признали лучшей школой России
#школьники
#школьная форма
#покупки
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная лаборатория первой в России аккредитовалась на SNP-генотипирование
29 августа 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковный центр геномной селекции ООО «Мираторг-генетика» стал первой и пока единственной в России лабораторией, получившей аккредитацию на SNP-генотипирование. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Этот метод позволяет изучить генетический код сельскохозяйственных животных и их особенности, чтобы отобрать для разведения самых продуктивных.
«В Московской области работает единственная в стране лаборатория, где проводятся исследования на SNP-генотипирование. Метод позволяет отобрать животных по таким признакам, как здоровье, плодовитость, устойчивость к заболеваниям, скорость набора мышечной массы и потребительское качество продукции. Эти факторы важны для эффективного развития отечественного животноводства и повышения его конкурентоспособности. Кроме того, они позволят увеличить продуктивность отрасли», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
Как уточнили в Минсельхозе, центр геномной селекции ООО «Мираторг-генетика» проводит около 400 тыс. исследований ДНК в год и входит в топ-10 мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности.

Объём инвестиций в проект составил 200 млн рублей. Заказчиками выступают отечественные сельхозтоваропроизводители. Помимо этого, компания сотрудничает с представителями Белорусии и Казахстана.

Читайте также:

Подмосковье за пять месяцев экспортировало 46 тыс. тонн безалкогольных напитков

В Подмосковье убрали около 80% урожая ячменя

В Подмосковье горох убрали с половины засеянных площадей
#сергей двойных
#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
#лаборатория
#животные
#подмосковье
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сибирская компания расширит площадь машиностроительного завода в Подмосковье
29 августа 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье станут выпускать больше полуприцепов-рефрижераторов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Новосибирская компания «СибЕвроВэн», производящая эту продукцию, в два раза увеличит мощности своего завода на территории региона за счёт строительства ещё одного цеха.
Производственная площадка в городском округе Щёлково будет запущена в работу в течение двух лет.
«У компании уже есть производственная площадка площадью 8 тыс. кв. м. на территории городского округа Щёлково, где каждый месяц производят 100 единиц техники. После запуска второго цеха компания сможет увеличить объём выпускаемой продукции не менее чем в два раза. Общий объём инвестиций в реализацию проекта оценивается в 500 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на площадке XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024».
По её словам, приступить к строительству цеха компания рассчитывает во II квартале будущего года. А уже через год запланирован ввод в эксплуатацию. На предприятии будет создано не менее 200 новых рабочих мест.

Компания «СибЕвроВэн» входит в тройку ведущих производителей полуприцепов и около 15 лет занимается производством фургонов рефрижераторов для грузовых транспортных средств. Несколько лет назад было запущено производство полуприцепов рефрижераторов.

Читайте также:

В Подмосковье провели семинар-совещание по аудиту закупок

Счётная палата выявила недостаток финансирования строительства трассы М-12

В Ступине на земле за 1 рубль будут производить кирпич с глиняным покрытием
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#производство
#щёлково
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье провели семинар-совещание по аудиту закупок
29 августа 2024, 14:04

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Семинар-совещание по теме «Аудит закупок: теория, практика, результаты» провели в Доме правительства Московской области, мероприятие было приурочено к 30-летию образования подмосковной Контрольно-счетной палаты, сообщает пресс-служба правительства региона.
Семинар открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он отметил важную роль Счётной палаты РФ и Контрольно-счётной палаты Московской области в обеспечении эффективного использования госбюджета и в ряде других областей.

«Роль Счётной палаты всем прекрасно известна. Это и цифровизация, и современные подходы, и внимательный анализ ценообразования, новых методик. Важны и надзорные функции. Приоритетные направления работы Счётной палаты мы претворяем на нашем региональном уровне. Контрольно-счетная палата Московской области помогает использовать ресурсы эффективно, получать максимальную отдачу от бюджетных расходов», — сказал Андрей Воробьёв.
В рамках мероприятия глава региона вручил областные награды руководителям, аудиторам и представителям инспекторского состава контрольно-счетных органов. В частности, председатель Контрольно-счётной палаты Московской области Виктор Королихин получил орден Преподобного Сергия Радонежского. Вручены были также благодарности губернатора и почётные грамоты.

В семинаре-совещании приняли участие представители Счётной палаты РФ, Контрольно-счётной палаты Подмосковья и пятнадцати других регионов России.

Читайте также:

На предприятиях в Долгопрудном создадут более 1,6 тыс. новых рабочих мест

Московская область вместе с Газпромом догазифицирует около 1 тысячи СНТ

Воробьёв поставил задачу полностью подготовить все школы к 1 сентября
#андрей воробьёв
#дпмо
#совещание
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Счётная палата выявила недостаток финансирования строительства трассы М-12
29 августа 2024, 08:34

Фото: istockphoto/Evgeny Zhigalov

Финансирование строительства автодороги М-12 оказалось недостаточным. Эта трасса является составной частью масштабного федерального проекта «Европа — Западный Китай».
Объём рассчитанных ранее инвестиций, по мнению аудиторов Счётной палаты (СП) РФ, потребует заметной корректировки, передаёт РБК. Основным подрядчиком исполнения работ по строительству трассы является государственная компания «Автодор». Аудит, проведённый специалистами СП показал, что при сметной стоимости проекта 912,2 миллиарда рублей финансирование осуществлено на уровне 587,5, из которых 482 миллиарда рублей пришлись на федеральный бюджет, а 105,5 миллиарда рублей — на сторонние источники.

Из-за недостатка средств не определены сроки выполнения работ по расширению до четырех полос федеральных автодорог общей протяженностью 642 километра. С учётом ситуации Счётная палата предложила министерству транспорта скорректировать объём инвестиций на строительство трассы М-12, а также проработать вопрос реализации проекта.

Читайте также:

В Мытищах до конца года откроют движение по двум важным дорогам

Вице-премьер Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени в 2025 году

Владимир Путин прибыл на открытие последнего участка М-11 «Нева» на Lada Aura
#строительство
#бюджет
#трассы
#финансирование
#автодор
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Лобода назвал курс доллара осенью в самом негативном сценарии
28 августа 2024, 20:05

Фото: iStock/Valeriya

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, что при самом негативном сценарии курс доллара осенью может достичь 100 рублей.
«Рубль ведёт себя нестандартно всякий раз, когда прилетают «чёрные лебеди». Когда происходят события, предсказать которые невозможно или очень затруднительно. Возможно, наибольшая вероятность появления «черных лебедей» на валютном рынке придется на ноябрь — начало декабря и может быть связана с президентскими выборами в США», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

Людям специалист не рекомендовал сейчас покупать американскую валюту.

Ранее бывший заместитель председателя правления Банка России Сергей Дубинин заявлял, что Центробанк на будущем заседании по ключевой ставке сохранит её нынешнее значение в 18%.

Читайте также:

Экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки

Торговые сети «заморозили» цены в Курской области

В Китае провели акцию по поддержке российских товаров
#рубль
#цены
#центробанк
#цб
#доллар
#валюта
#курс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф