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Экономист Лебедиская спрогнозировала рост цен на продукты питания с осени

26 августа 2024, 03:55
Фото: istock/4045

Фото: istock/4045

С осени россиян ждет рост цен на продукты питания. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольгу Лебединскую.
Она отметила, что стоимость продуктов увеличится на 5-40 процентов. Это связано с высокой инфляцией, дорогими кредитами, логистическими расходами, затратами на рабочую силу, упаковку и сырье. Экономист добавила, что к росту цен может привести неурожай яблок и клубники, которые используются во фруктовых соках, сидре и других подобных продуктах.

В то же время зерновые и масличные культуры могут подешеветь. Импортные продукты (кофе, какао, экзотические фрукты и специи) могут стать дороже остальных. По прогнозам экспертов, не исключен и рост цен на алкоголь.



Ранее стало известно, что российские финансовые учреждения не прекращают повышать ставки по вкладам.

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#продукты
#цены
#инфляция
#вклады
Российский бизнес просит отказаться от минимальной суммы турналога в 100 рублей
25 августа 2024, 10:55

Фото: istockphoto/structuresxx

Российский бизнес попросил отменить минимальную сумму туристического налога, который планируется ввести с 2025 года. Предлагается оставить только верхнюю границу налога в виде определённого процента.
Исходя из этого, Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает изменить формулу расчёта туристического налога в части его минимальной суммы, сообщает РБК. В настоящее время его размер составляет 100 рублей в сутки. Туроператоры хотят, чтобы минимальный размер налога соответствовал рыночным ценам на проживание в отелях.

Предложение с расчётами, обосновывающими необходимость изменений, РТС в августе направил в Миэкономразвития и Федеральную налоговую службу РФ. Туроператоры указывают, что при существующей системе минимального сбора от 100 рублей в сутки за номер в гостинице без звёзд придётся платить налог как за пятизвёздочную.

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#налог
#рф
#отель
#гостиница
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Специалист рассказал об отсутствии альтернатив Telegram
Гендиректор Telecom Daily Кусков: достойных альтернатив Telegram в мире нет
25 августа 2024, 05:14

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Альтернативы Telegram в мире нет, есть только локальные мессенджеры. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
По словам эксперта, в настоящее время у пользователей установлено в среднем три мессенджера – WhatsApp, Telegram и Facebook* или же Viber.

Куcков подчеркнул, что «эти мессенджеры используются и сегодня», потому что альтернативы им нет.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
#павел дуров
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#экспертное мнение
#приложения
#telegram
#арест
#франция
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Курс криптовалюты Toncoin рухнул в связи с арестом Дурова
Курс криптовалюты Toncoin рухнул на 15% в связи с арестом Дурова
25 августа 2024, 00:25

Фото: iStock/AUDINDesign

Курс криптовалюты Toncoin (TON), используемой в Telegram, упал на 15 %. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
Блокчейн TON разработала команда Telegram во главе с основателями Николаем и Павлом Дуровыми. Изначально токен именовался как GRAM (GRM).

После длительных судебных разбирательств в 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила заявление о незаконном проведении ICO и признала токены Gram ценными бумагами. В результате американские суды запретили выпуск криптовалют.

12 мая 2020 года Павел Дуров объявил о прекращении работы над проектом. Однако спустя полтора года, 23 декабря 2021 года, предприниматель опубликовал на своем канале в Telegram пост о проекте TON и поддержал команду разработчиков. При этом Дуров подчеркнул, что не имеет к проекту никакого отношения.

Напомним, французские силы безопасности задержали основателя Telegram, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже.

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#павел дуров
#задержание
#криптовалюта
#рынок
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«Газпром» зафиксировал рекорд поставок газа российским потребителям
«Газпром» достиг рекордных 700,4 миллиона кубов суточных поставок газа по России
24 августа 2024, 12:43

Фото: iStock/Lari Bat

«Газпром» сообщил о новом рекорде суточных поставок газа потребителям в России — 700,4 млн куб. м газа за 22 августа. Об этом говорится в сообщении корпорации.
Уточняется, что данная отметка является максимальным показателем за месяц. Примечательно, что данный максимум августа совпадает с абсолютным летним рекордом суточных поставок, установленным 17 июля текущего года.

В заявлении газовой корпорации отмечается, что «Газпром» с начала летнего сезона регулярно обеспечивает потребителей рекордными объемами газа. Повышенный спрос россиян на газ летом происходит, когда на объектах ЕСГ проводятся планово-предупредительные ремонты, заключили в «Газпроме».

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#газ
#газпром
#спрос
#россия
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Форум «100% Креатив» в Красногорске собрал более 1 тыс. участников
23 августа 2024, 22:37

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Более 1 тыс. участников из разных уголков региона собрал Московский областной форум «100% Креатив», сообщили в пресс-службе Мособлдумы. Форум прошёл на Живописной набережной Красногорска.
В ходе деловой программы участники обсудили актуальные темы, связанные с креативными индустриями. Всего выступили свыше 60 спикеров – представители органов власти, руководители образовательных учреждений, кинорежиссёры, деятели искусств, предприниматели, основатели собственных брендов.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Форум стал площадкой для диалога между предпринимателями и органами власти. Все желающие смогли высказать свои идеи и предложения. Многие отметили, что благодаря мероприятию смогли пообщаться с профессионалами, которые давно работают в сфере креативных индустрий, перенять опыт и наметить перспективы сотрудничества.

Фото: пресс-служба Мособлдумы
«Широкое и всестороннее обсуждение позволило взглянуть на развитие креативных индустрий с разных углов. Все высказанные предложения будут взяты в проработку и обязательно учтены при разработке нашего регионального закона о креативных индустриях. Идей очень много, и важно, что мы получили их из первых уст», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Форум был организован Мособлдумой вместе с Министерством инвестиций промышленности и науки Московской области. В организации помогали 50 волонтёров. Благодаря их участию успешно прошли мастер-классы, ярмарка и другие мероприятия.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова вручила добровольцам благодарственные письма.

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Более 160 подмосковных предпринимателей получили недвижимость за 1 рубль
#игорь брынцалов
#мининвест мо
#мособлдума
#форум
#красногорск
#экономика
#мсп
#московская область
#подмосковье
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Нацпроект позволил подмосковной мебельной фабрике сэкономить 8 млн рублей
23 августа 2024, 22:20

Фото: iStock / primipil

Фабрика «Живые диваны» оптимизировала производство опор, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области. Предприятие выпускает в Ногинске Богородского городского округа мебель под брендом MOON.
На предприятии подвели итоги внедрения принципов нацпроекта «Производительность труда». Экономический эффект уже составил 8,4 млн рублей, и это только промежуточный результат.

Несколько месяцев сотрудники предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области проводили диагностику производственных процессов, а затем начали оптимизацию.
«Внедрение бережливого производства позволило добиться значимых результатов. Время производства сократилось на 43%, запасы снизились на 45%, а выработка увеличилась на 80%. Эти результаты были достигнуты с минимальными затратами благодаря использованию проектного подхода и инструментов бережливого производства», – отметили в министерстве.
Сейчас на предприятии приступают к оптимизации производства мебельных механизмов.

«Живые диваны» – одна из крупнейших подмосковных мебельных фабрик. Компания работает уже 29 лет, выпускает диваны, кресла, кровати, матрасы и другую мебель, аксессуары к ней.

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Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#нацпроекты
#мининвест мо
#московская область
#мебель
#фабрика
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В Дубне начнут создавать интеллектуальные системы видеонаблюдения
23 августа 2024, 21:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В ОЭЗ «Дубна» начнут разрабатывать интеллектуальные системы видеонаблюдения для безопасности с аналитическими функциями. Их будет создавать компания «Видеоинтеллект», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Это будет самообучающееся компьютерное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое обеспечит безопасность объектов и территорий. Оно также будет отслеживать производственные процессы.
«Компания «Видеоинтеллект» реализовала уже более 60 уникальных проектов с крупнейшими локальными и международными компаниями. Её системы используют в самых разных отраслях – от энергетической промышленности до общественной безопасности. В разработку интеллектуальных систем видеонаблюдения с аналитическими функциями компания инвестирует более 5 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Интеллектуальные системы видеонаблюдения с аналитическими функциями станут частью проекта по созданию программно-аппаратного комплекса, в состав которого будут входить автоматизированные рабочие места, сервер, сетевые устройства и специальное программное обеспечение.
«Эти системы могут применяться повсеместно. Например, владельцы магазинов, ресторанов и офисов смогут использовать их для предотвращения краж; транспортные компании смогут следить за движением транспорта, а строительные – за соблюдением техники безопасности на объектах, а также контролировать работы подрядчиков», – пояснила гендиректор компании «Видеоинтеллект» Светлана Черткова.
Она добавила, что в дальнейшем компания планирует запустить собственное производство комплектующих.

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#подмосковье
#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#видеонаблюдение
#оэз «дубна»
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В Подмосковье на земле за 1 рубль запустят производство систем управления башенными кранами
В Подмосковье запустят производство систем управления башенными кранами
23 августа 2024, 19:43

Фото: iStock / sorn340

В городском округа Домодедово будут производить электрические системы управления подъёмным оборудованием башенных кранов. Импортозамещающий проект реализует компания «Системы Автоматического регулирования» на земельном участке, полученном по программе «Земля за 1 рубль».
«Компания САР вложит в запуск предприятия без малого 20,5 млн рублей. Выпуск первой продукции намечен на 2026 год На производстве создадут около 20 рабочих мест», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Проект стартовал в начале прошлого года с разработки джойстика – компонента системы управления. Сейчас готова вся проектная и техническая документация, изготовлены опытные образцы, проведены стендовые испытания на кранах, готовятся документы для сертификации. После этого начнется серийный выпуск продукции.
«Участок, предоставленный компании в аренду, небольшой – 3 тыс. кв. м. Но этого, по словам предпринимателя, вполне достаточно, чтобы перенести существующее производство с арендуемых площадей на новую площадку и создать современный производственный комплекс. Площадь цеха с офисными помещениями составит 450 кв. м.», – добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В процессе проектирования и сборки системы будут использоваться компоненты как собственного производства, так и других российских компаний. Подобрать земельный участок по программе «Земля за 1 рубль» можно на инвесткарте Московской области.

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Более 160 подмосковных предпринимателей получили недвижимость за 1 рубль
#екатерина зиновьева
#компании
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#домодедово
#импортозамещение
#земля за 1 рубль
#мининвест мо
#минимущества
#наталья адигамова
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Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»
23 августа 2024, 17:42

Фото: Радио 1

На Живописной набережной Красногорска прошёл форум «100% Креатив». Как передаёт корреспондент «Радио 1» он объединил предпринимателей, творческих людей и всех, кто интересуется креативными индустриями.
Сейчас в Подмосковье более 20 тыс. человек заняты в креативных индустриях, сообщил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.
«У нас сегодня в области более 400 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них более 20 тыс. заняты именно в креативных индустриях. Это и кино, и народные промыслы, и IT-сектор, – всё, что в принципе связано с креативом. У сегодня больше 20 тыс. человек работают в этой сфере. Мы считаем это очень важной историей, потому что МСП занимает более 30% экономики нашего региона. И не поддерживать такой сектор было бы как минимум глупо. Это действительно наша экономическая база», – отметил замминистра.

Фото: Радио 1

По словам Жигарева, в регионе уже работают меры поддержки, которыми пользуются, в том числе и представленные в Красногорске предприниматели. Для многих это было хорошим толчком для развития.
«Мы, Министерство инвестиций, должны со своей стороны провести анализ, основываясь на пожеланиях и просьбах от бизнеса, представить какие-то новые меры поддержки, а также актуализировать те, которые уже есть. Именно для этого форум и проводится. Помимо этого, людям, как мы видим, нравится – у нас большое количество посетителей, все ходят от ларька до ларька, смотрят, выбирают, возвращаются, покупают», – поделился наблюдениями Жигарев.
Московская область – основной регион для креатива в России, уверен зампредседателя Московской областной думы Олег Рожнов.
«Народные художественные промыслы – это креативная индустрия, которая развивалась по всему Подмосковью. Она и сейчас, в новых условиях, завоёвывает всё больше внимание со стороны покупателей. Мы про креативные индустрии не раз говорили на наших рабочих сессиях с бизнесом. У нас много талантливых людей. И несправедливо, что монополия на бренды и на креатив у нас почему-то отдана ряду западных стран. Давно пора перехватывать эту инициативу. У нас на сегодня уже более 24 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в креативной индустрии», – сказал депутат.

Фото: Радио 1

Как считает Рожнов, нужно создавать условия для того, чтобы такие предприниматели могли реализовать себя, продавать свою продукцию более эффективно и масштабно.
«Наша задача – помочь всем талантливым людям реализовать себя. Сегодня здесь шёл диалог как раз о том, что нужно нашим предпринимателям в сфере креативной индустрии. Мы сейчас обсуждали во время ярмарки, кому чего не хватает. Иногда люди говорят, что не хватает уверенности, чтобы взять кредит и дальше развиваться. Здесь государство должно выступать неким гарантом», – пояснил Рожнов.

Фото: Радио 1

На форуме была развёрнута выставка-ярмарка, где 45 участников из разных уголков Подмосковья представили свои изделия и услуги, в том числе дизайнерскую одежду, украшения ручной работы, экологические товары и изделия народных художественных промыслов. Часть средств с продаж направят на помощь жителям приграничных регионов.
«Русский человек устроен так, что у нас любая беда объединяет. Люди попали в сложную ситуацию. Мирным жителям, которые не участвуют в боевых действиях и не заслуживают такого отношения, мы всем миром помогаем. И любое мероприятие, где есть возможность поддержать – сбор гуманитарной помощи, возможность перечислят часть средств – поддерживает не только Московская область, но и вся наша страна. Эти инициативы идут от людей, и их поддерживают практически 100% участников», – рассказал Рожнов.
Фото: Радио 1

Деловая программа форума объединила более 70 спикеров – ведущих экспертов и предпринимателей, которые поделились опытом, новыми идеями и видением будущего креативных индустрий.
«Сегодня проходит очень значимое мероприятие, первое для Московской области такого масштаба. У нас были совещания, расширенные заседания комитетов. На одной площадке и в таком масштабе, с участием такого количества гостей мы проводим мероприятие в первый раз. Хотим сконцентрировать внимание всех на этой сфере, сказать о том, что мы в Московской области планируем заниматься ею всерьёз и надолго, в том числе и Мособлдума. У нас в планах – принятие в первом чтении в осеннюю сессию нашего регионального закона о креативной индустрии», – поделилась планами председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Региональный форум креативных индустрий «100% креатив» проводили Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, Московская областная дума и центр «Мой бизнес» Подмосковья.

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