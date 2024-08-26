Экономист Лебедиская спрогнозировала рост цен на продукты питания с осени

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С осени россиян ждет рост цен на продукты питания. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольгу Лебединскую.
Она отметила, что стоимость продуктов увеличится на 5-40 процентов. Это связано с высокой инфляцией, дорогими кредитами, логистическими расходами, затратами на рабочую силу, упаковку и сырье. Экономист добавила, что к росту цен может привести неурожай яблок и клубники, которые используются во фруктовых соках, сидре и других подобных продуктах.
В то же время зерновые и масличные культуры могут подешеветь. Импортные продукты (кофе, какао, экзотические фрукты и специи) могут стать дороже остальных. По прогнозам экспертов, не исключен и рост цен на алкоголь.
Ранее стало известно, что российские финансовые учреждения не прекращают повышать ставки по вкладам.
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В то же время зерновые и масличные культуры могут подешеветь. Импортные продукты (кофе, какао, экзотические фрукты и специи) могут стать дороже остальных. По прогнозам экспертов, не исключен и рост цен на алкоголь.
Ранее стало известно, что российские финансовые учреждения не прекращают повышать ставки по вкладам.
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Александр Климов