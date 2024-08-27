Торговые сети могут потерять миллионы на куриных яйцах

Фото: istock/Михаил Руденко
Производители куриных яиц выступили с предложением ограничить торговую наценку на этот товар первой необходимости до 10% и исключить возможность торговых сетей взимать бонусы за реализованную продукцию.
Об этом сообщили в Росптицесоюзе, который ранее направил соответствующее предложение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Сейчас рынок птицеводческой продукции стабилизировался по сравнению с 2023 годом, когда куриное яйцо стало самым подорожавшим продуктом в России. По данным Росстата, производство куриных яиц в июле 2024 года увеличилось на 4,5% по сравнению с январем, достигнув 2,3 миллиарда штук. Однако торговая наценка на яйца за первые семь месяцев 2024 года превысила 20%, а в июле — 25,9%, местами доходя до 30-35%.
ФАС уже провела проверки крупных торговых сетей, таких как «Перекресток», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», METRO и «Ашан», чтобы разобраться в причинах высоких цен на яйца.
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Сейчас рынок птицеводческой продукции стабилизировался по сравнению с 2023 годом, когда куриное яйцо стало самым подорожавшим продуктом в России. По данным Росстата, производство куриных яиц в июле 2024 года увеличилось на 4,5% по сравнению с январем, достигнув 2,3 миллиарда штук. Однако торговая наценка на яйца за первые семь месяцев 2024 года превысила 20%, а в июле — 25,9%, местами доходя до 30-35%.
ФАС уже провела проверки крупных торговых сетей, таких как «Перекресток», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», METRO и «Ашан», чтобы разобраться в причинах высоких цен на яйца.
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Елена Перлова