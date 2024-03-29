Экономист Чирков заявил о росте упущенных доходов покинувших РФ западных фирм

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Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что упущенные доходы покинувших Россию западных компаний в ближайшее время будут расти.
«Сумма упущенных доходов будет расти, потому что на растущем рынке упущенные доходы западных компаний будут становиться всё больше и больше. И шансов вернуться для западных компаний будет всё меньше. Попытки возврата, которые будут предприниматься, будут всё дороже», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Чирков.
Он добавил, что иностранные ушедшие компании стараются минимизировать ущерб от того, что покинули нашу страну.
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