Объём инвестиций в промышленность Подмосковья с начала года превысил 27 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Более 27 млрд рублей составляют инвестиции в проекты по созданию и развитию промышленных предприятий на территории Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Компании, которые в этом году уже выбрали Подмосковье для размещения своих предприятий, планируют инвестировать в проекты более 27 млрд рублей и создать более тысячи рабочих мест для жителей региона», — сказала глава министерства Екатерина Зиновьева.Всего с начала 2024 года Корпорация развития Московской области получила от предпринимателей около ста заявок на подбор площадки для размещения промышленного производства. Больше всего заявок касаются пищевой промышленности — 15% от общего числа поступивших обращений. Второе место разделили автомобильная промышленность и выпуск строительных материалов — по 10% заявок. А на третьем месте оказалась металлообработка: предприятие в этой сфере хотели открыть в Подмосковье около 8% предпринимателей.
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