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ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж
29 марта 2024, 11:23
Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Запрет на перевод денежных средств из России зарубеж продлен на шесть месяцев, об этом сообщается в заявлении финансового регулятора.

В настоящее время, согласно введенному ранее ограничению, россияне могут осуществлять переводы держателям карт из недружественных стран, однако сумма не может превышать миллиона долларов. Мера продлена и будет действовать до 30 сентября 2024 года, уточнили в ЦБ РФ.

Прежде сообщалось, что рупнейший банк Китая остановил все расчеты с РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россияне
#рф
#ограничение
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Объём инвестиций в промышленность Подмосковья с начала года превысил 27 млрд рублей
29 марта 2024, 10:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Более 27 млрд рублей составляют инвестиции в проекты по созданию и развитию промышленных предприятий на территории Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Компании, которые в этом году уже выбрали Подмосковье для размещения своих предприятий, планируют инвестировать в проекты более 27 млрд рублей и создать более тысячи рабочих мест для жителей региона», — сказала глава министерства Екатерина Зиновьева.
Всего с начала 2024 года Корпорация развития Московской области получила от предпринимателей около ста заявок на подбор площадки для размещения промышленного производства. Больше всего заявок касаются пищевой промышленности — 15% от общего числа поступивших обращений. Второе место разделили автомобильная промышленность и выпуск строительных материалов — по 10% заявок. А на третьем месте оказалась металлообработка: предприятие в этой сфере хотели открыть в Подмосковье около 8% предпринимателей.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#промышленность
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#московская область
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Япония продлила отмену льготного режима в торговле с Россией на один год
Kyodo: Япония продлила отмену льготного режима в торговле с Россией на один год
29 марта 2024, 06:18

Фото: iStock/Ca-ssis

Правительство Японии продлило отмену льготного торгового режима с Россией на один год в связи с ситуацией на Украине, сообщает Kyodo News.
По данным издания, импорт из стран, не входящих в список располагающих режимом наибольшего благоприятствования, облагается по базовой ставке. Так, ранее таможенная пошлина на импорт древесины из РФ была повышена с 4,8 до 8 процентов, на лосося и икру -–с 3,5 до 5 процентов, на краба – с 4 до 6 процентов.

В то же время тарифные ставки на энергоносители, на которые приходится основная часть японского импорта из России, не были повышены и остались на нулевом уровне.

Ранее Япония дополнила санкции против России запретом на экспорт пяти видов станков.

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#импорт
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В Подмосковье начали строить площадку по переработке шин за 500 млн рублей
28 марта 2024, 21:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Дмитровском городском округе началось строительство производственной площадки по обработке и утилизации автомобильных шин. Проектом занимается «Дмитровский завод РТИ», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Запуск площадки должен помочь предприятию увеличить производственные мощности и расширить линейку продукции.
«Инвестор уже приступил к строительству на участке площадью 2 га. Ввести предприятие в эксплуатацию планируют в I квартале 2025 года. Объём инвестиций в проект – 500 млн рублей. Сейчас на предприятии работают более 160 сотрудников. Расширение производства позволит увеличить штат на 50 человек», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Дмитровский завод РТИ» запустит на новой производственной площадке ещё одну линию по переработке резинового порошка и резиновой крошки, построит дополнительный склад для готовой продукции.

Переработанная из автомобильных шин резиновая крошка используется при возведении детских и спортивных площадок, а резиновый порошок применяется для производства асфальтобетонных смесей, гидроизоляции и стройматериалов. Из тонны покрышек получается 600 кг полезного материала.

У предприятия есть собственная инфраструктура по сбору отходов, включающая контейнеры-накопители для бесплатного сбора шин и техники от населения и организованные на местах пункты сбора.
«Основной объём шин, которые мы перерабатываем, – от легковых и грузовых машин. Автовладельцы могут не выбрасывать старые шины в мусорный бак, а отвезти их в специальный контейнер, откуда они попадут на переработку», – рассказала замгендиректора – начальник отдела утилизации «Дмитровского завода РТИ» Ксения Ершова.
Сейчас в Подмосковье оборудовано более 300 пунктов, где можно бесплатно сдать старые шины. Контейнеры находятся у шиномонтажных мастерских, автосервисов и в промзонах. Узнать адреса можно на карте.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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#екатерина зиновьева
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#экономика
#инвестиции
#московская область
#подмосковье
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Компания из Рузы наладила выпуск более 500 видов сантехники
28 марта 2024, 20:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Спецсантехника» наладила на собственной площадке в Рузском городском округе производство более 500 видов востребованных на рынке изделий. Ассортимент продукции ежегодно увеличивается, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Предприятие активно развивается с 2007 года. За это время оно превратилось из торгового в производственное, став лидером среди производителей сантехнических товаров под торговой маркой «ОРИО».
Компания сотрудничает с федеральными и региональными сетями, а также экспортирует продукцию по всему миру. В прошлом году при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области «Спецсантехника» представила продукцию на международной выставке Aquatherm Tashkent в Узбекистане», – рассказали в министерстве.
Кроме сантехнических изделий предприятие начало изготавливать в прошлом году тактический медицинский жгут-турникет. Объём инвестиций в проект превысил 10 млн рублей. Новые жгуты создаются с использованием мировых наработок в области тактической медицины.

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#мининвест мо
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В Московской области изменят порядок получения лицензии на продажу алкоголя
28 марта 2024, 20:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

С 22 апреля в Подмосковье изменится порядок подачи заявления для выдачи лицензии на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Для продажи алкогольной продукции в магазинах и на предприятиях общественного питания юрлицам необходимо получить лицензию. С апреля подать заявление для получения подобной услуги можно будет только через личный кабинет юридического лица на региональном портале госуслуг.
«Это удобнее и быстрее как для юридических лиц, так и для органа власти, выдающего лицензию», – сказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Как создать личный кабинет организации можно узнать по ссылке. Заявление рассмотрят максимум за 15 рабочих дней.

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#подмосковье
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Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса
Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса за 475 миллиардов рублей
28 марта 2024, 20:07

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Нидерландская Yandex N.V. заключила окончательное соглашение о продаже всех российских бизнесов группы и международных рынках на общую сумму 475 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что российский бизнес продают консорциуму частных инвесторов.

Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество «Яндекс». Это частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже.

До 31 июля текущего года нидерландское подразделение сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса», добавили в компании.

Ранее сообщалось, что нидерландский «Яндекс» запустил развлекательный сервис Yango Play, являющийся аналогом «Кинопоиска».

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#сделки
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Генпрокуратура РФ требует изъять «Кубань-Вино» в собственность государства
28 марта 2024, 19:22

Фото: Фотобанк Московской области

Генпрокуратура РФ потребовала изъять в пользу государства активы группы компаний «Ариант» после иска ведомства к бывшим владельцам промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) на 105 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области.
«Ариант» – один из крупнейших производителей винодельческой продукции в России. Его активы располагаются в Краснодарском крае. Основателями группы компаний являются бывшие владельцы ЧЭМК Юрий Антипов и Александр Аристов.

Отмечается, что изъять в пользу государства собираются 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант» и ООО «ЦПИ — Ариант».

По итогам 2023 года винодельная «Кубань-Вино» выпустила 95,5 миллионов бутылок вина, что на 14% превышает показатели 2022 года (83,7 миллионов).

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#генпрокуратура
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Шесть представителей Подмосковья стали лауреатами премии «Предприниматель года»
28 марта 2024, 19:04

Фото: пресс-служба премии «Предприниматель года»

Шесть участников из Московской области названы лауреатами Х Всероссийской премии «Предприниматель года 2023». Церемония награждения состоялась в Москве.
«Это крупнейшее событие в области предпринимательства, где российские компании и бизнесмены представляют свои достижения. Премия уже 10-й год собирает элиту российского предпринимательства. Цели премии – развитие предпринимательского сообщества, выявление и публичное поощрение лучших субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, популяризация достижений предпринимательства. Основная задача – продвижение региональных брендов», – сообщили организаторы.
Лауреатами стали участники из Подмосковья Анатолий Лизунов и Анна Веденеева (номинация «Сфера услуг»), Дарья Кривошеева («Фитнес и здоровый образ жизни»), Андрей Белянин («Индустрия питания»), Елена Сафонова («Женское предпринимательство») и Валентина Пиманова («Молодой предприниматель»).

В 2023 году на соискание премии было прислано более 260 заявок почти из каждого региона страны. Всего вручили 22 статуэтки абсолютных победителей, которые уехали в 13 субъектов Федерации, и 43 медалей лауреатов.

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Экономист Тимофеев: К лету мороженое подорожает на 5% в России
28 марта 2024, 18:53

Фото: iStock/udra

Кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев спрогнозировал рост цен на мороженое в России на 5% уже к лету.
«По прогнозам, предстоящее лето будет жарким и спрос на мороженое сохранится. Цены из-за удорожания некоторых расходов в себестоимости могут быть чуть-чуть выше прошлогодних. Сейчас в РФ введена система обязательной маркировки молочной продукции, которая и так привела к росту отпускной цены на мороженое. Конкуренция на рынке высокая», — пояснил в беседе с Газета.ру Тимофеев.

Он добавил, что небольшим компаниям по производству продукта будет нелегко конкурировать с крупными холдингами.

Ранее доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявлял, что к концу года мясо может подорожать на 5-10%.

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#продукты
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#мороженое
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