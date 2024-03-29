ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

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Запрет на перевод денежных средств из России зарубеж продлен на шесть месяцев, об этом сообщается в заявлении финансового регулятора.
Прежде сообщалось, что рупнейший банк Китая остановил все расчеты с РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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