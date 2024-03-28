Компания из Рузы наладила выпуск более 500 видов сантехники

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Спецсантехника» наладила на собственной площадке в Рузском городском округе производство более 500 видов востребованных на рынке изделий. Ассортимент продукции ежегодно увеличивается, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Предприятие активно развивается с 2007 года. За это время оно превратилось из торгового в производственное, став лидером среди производителей сантехнических товаров под торговой маркой «ОРИО».
Компания сотрудничает с федеральными и региональными сетями, а также экспортирует продукцию по всему миру. В прошлом году при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области «Спецсантехника» представила продукцию на международной выставке Aquatherm Tashkent в Узбекистане», – рассказали в министерстве.
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Лора Луганская