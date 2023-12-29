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Экономист Надоршин: Рост экономики России может быть предвестником тяжёлого кризиса

Экономист Надоршин назвал последствия рост ВВП России
29 декабря 2023, 12:42
Фото: IStock/KanawatTH

Фото: IStock/KanawatTH

Экономический рост России может свидетельствовать о скором кризисе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.
Напомним, что по итогам 11 месяцев ВВП России вырос на 3,3% год к году, к уровню двухлетней давности — на 1,2%. Такие данные представили в Минэкономики. Однако эксперт Надоршин назвал этот рост «нездоровым».
«Рост кредитный, рост за счёт потребления. Нет у нас мощного инвестиционного драйвера <…> Положительные черты в этом росте есть, но он также может быть предвестником более тяжёлого кризиса, потому что мы накапливаем низкокачественные кредиты, и вместо сбережений, которые нужны для того, чтобы производить и создавать новые мощности, мы просто тратимся на импортированную продукцию», — сказал экономист.

По прогнозам собеседника, отсутствие ресурсов на инвестиции приведёт к отсутствию развития новых проектов.
«Конечно, рост на три процента – это лучше, чем спад на три процента. Хотя с точки зрения долгосрочных заделов спад мог бы нам дать гораздо больше сбережений для будущих вложений и дешёвые деньги <…> Мы, возможно, закладываем мину замедленного действия в будущее своим текущим сильно ориентированным на кредит потреблением, потому что ресурсов на инвестиции создаётся мало, извне им появиться неоткуда. И это сильно ограничит те проекты, которые могут у нас развиваться», — заключил он.
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Курс доллара упал ниже ₽89, евро — ниже ₽99
Доллар упал ниже 89 рублей, евро — ниже 99 рублей
29 декабря 2023, 12:42

Фото: iStock/MicroPixieStock

Доллар на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Сообщается, что по данным на 11:23 мск курс европейской валюты опустился 1,05% и достиг отметки в 98,52 рублей. Впервые с 20 декабря евро опустился ниже 99 рублей.

При этом курс юаня составил 12,51 рублей, снизившись на 0,8%. Российская валюта продолжает укрепляться после раскрытия Центробанком планируемого объема операций по продаже валюты в ​следующем месяце.

Ранее сообщалось, что Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ.

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«Балтика» намерена лишить Carlsberg своего товарного знака за рубежом
29 декабря 2023, 11:35

Фото: istockphoto/celsopupo

Руководство российской пивоваренной компании «Балтика» собирается приостановить регистрацию договоров на использование своего бренда в странах Содружества независимых государств (СНГ), Туркменистане и Монголии.
Соответствующая просьба уже направлена руководителю администрации президента РФ Антону Вайно, сообщают «Ведомости». Датская компания Carlsberg уже успела перенести права на товарные знаки в свои структуры в этих странах. «Балтика» намерена оспорить правомерность использования иностранной компанией своих брендов и торговых марок.

В качестве аргумента первый вице-президент российского пивоваренного концерна приводит тот факт, что права на использование товарных знаков были переданы компании Carlsberg лицом, чьи полномочия на тот момент уже были прекращены. Также известно, что экс-президент «Балтики» Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский были отправлены под арест. Их подозревают в мошенничестве в деле уступки прав на часть брендов компании зарубежным структурам фирмы Carlsberg. По словам топ-менеджера, бренд «Балтика» — наиболее ценный актив в портфеле группы.

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Глава НСПК назвал свой уход из компании согласованным решением с ЦБ
Глава НСПК Комлев: решение об отставке было продуманным и взвешенным
29 декабря 2023, 10:14

Фото: iStock/BernardaSv

Решение об уходе Владимира Комлева с поста генерального директора Национальной системы платежных карт было продуманно и согласовано с Центробанком, которому принадлежит 100% компании. Об этом Комлев сообщил в беседе с РБК.
По словам Комлева, неожиданным решение является для рынка. Он также отметил, что пришел момент двигаться дальше.

Отмечается, что после ухода Комлева исполнять обязанности гендиректора НСПК будет руководитель организационно-правового департамента, член правления Олег Тишаков. Сам Комлев подчеркнул, что Тишаков, как и он, работает в НСПК практически с первого дня основания компании, поэтому хорошо знаком со всеми тонкостями работы. Однако окончательное решение о том, чтобы Тишаков полноправно становился генеральным директором НСПК, остается за Банком России.

Напомним, Владимир Комлев возглавлял Национальную систему платежных карт с 2014 года. Сама компания НСПК была создана из-за возможной вероятности отключения карт международных платежных систем после ввода санкций за присоединение РФ Крыма.

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Петербургская биржа приостановила операции из-за технического сбоя
29 декабря 2023, 08:59

Фото: istockphoto/peshkov

«СПБ Биржа» (SPB: SPBE) приостановила торги с ценными бумагами в 7:50 по московскому времени. Причиной остановки торговых операций стал технический сбой.
По какой причине произошли неполадки, в настоящее время выясняют специалисты. О времени возобновления организованных торгов будет сообщено дополнительно, передаёт «РБК».

Ранее представители биржи сообщили, что площадка намерена проводить операции с российскими ценными бумагами в период новогодних праздников. Торги пройдут с 3 по 5 января, а также 8 января. В указанные дни будут торговаться около 25 различных фьючерсов и опционов, в том числе акции самой биржи.

В настоящее время на «СПБ Бирже» проходят операции исключительно с российскими акциями (всего их около 30 штук). После того, как США 2 ноября ввели санкции против площадки, биржа заблокировала торги всеми иностранными ценными бумагами.

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В Подмосковье в 2025-2026 годах построят новый контейнерный терминал
28 декабря 2023, 22:01

Фото: Istockphoto / AnanR2107

В городском округе Чехов появится контейнерный терминал. Реализовать крупный инвестиционный проект планирует ПАО «Трансконтейнер», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Проект имеет большое значение для развития логистики региона. Терминал появится вблизи станции Чехов Московской железной дороги и будет введён в эксплуатацию в 2025-2026 годах. Инвестиции составят от 10 до 12 млрд рублей. Предполагается, что реализация проекта позволит создать до 200 новых рабочих мест», – говорится в сообщении.
В рамках проекта построят площадки и склады временного хранения, административно-бытовые здания, гаражи, создадут инженерную и железнодорожную инфраструктуру.

ПАО «ТрансКонтейнер» – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров компании составляет 141 тыс единиц.

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«АвтоВАЗ» выпустит 12 новых моделей согласно стратегии компании до 2030 года
28 декабря 2023, 19:57

Фото: iStock/Fahroni

Совет директоров «АвтоВАЗа» одобрил стратегию развития компании до 2030 года. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.
Отмечается, что в рамках данной стратегии планируется выпуск двенадцати новых моделей в различных сегментах. На данный момент известно о 3 новинках концерна: Lada Aura, производство модели начнется в сентябре следующего года, Lada Iskra (2025 год) и новый кроссовер на платформе Vesta (2026 год).

Ранее сообщалось, что иностранные банки и поставщики массово отказываются от работы с «АвтоВАЗом» из-за санкций США в отношении российского автопроизводителя. Президент компании Максим Соколов сообщил, что введение санкций в отношении предприятия сильно сказалось на нём, однако с этим давлением удалось справиться без тяжелых потерь.

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Подмосковный инвестиционный портал получил премию губернатора
28 декабря 2023, 19:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Инвестиционный портал Московской области стал обладателем премии губернатора Подмосковья «Прорыв года». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Инвестпортал создавался как удобная точка входа для инвесторов. Сегодня на нём собрана вся необходимая для их работы информация, размещены различные меры поддержки, за которыми можно обратиться, не покидая ресурс, и многое другое. Ежедневно порталом пользуются около 1,5 тыс посетителей», – говорится в сообщении.
Личный кабинет позволяет эффективно использовать функционал портала – например, обращаться за поддержкой федерального и регионального уровня, получать консультации профильных специалистов.

За последнее время на ресурсе появилось восемь новых онлайн-сервисов. Они позволяют оперативно подобрать локацию в одном из 69 индустриальных парков, найти помещение для бизнеса в многоквартирном доме, запустить бизнес в парках, отправить свою продукцию на экспорт.

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Более 110 подмосковных фермеров получили в аренду землю в 2023 году
28 декабря 2023, 19:36

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Земельные участки в 2023 году получили более 110 подмосковных сельхозтоваропроизводителей, участвующих в программе господдержки. Об этом сообщили в региональном Министерство имущественных отношений Московской области.
«В рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства мы передали в аренду 247 земельных участков 112 сельхозпроизводителям. Они находятся в 42 городских округах, а общая площадь превышает 7 тыс га. Арендовать земли сельхозназначения, находящиеся в государственной, муниципальной и неразграниченной собственности, могут фермеры, главы крестьянских или фермерских хозяйств, а также малые и семейные агропредприятия», – пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Срок аренды земли – пять лет. Далее можно либо продлить аренду, либо выкупить землю. За счёт такой господдержки фермеры увеличивают посевные площади, наращивают объёмы производства продукции.

К примеру, 44 га в Раменском городском округе переданы в аренду КФХ «Клубничный джем». Хозяйство занимается птицеводством, пчеловодством, выращивает капусту, морковь, свёклу, картошку и клубнику. Землю планируют использовать под расширение производства.

В Щёлково для создания кормовой базы главе крестьянского хозяйства «Ларинское» передано свыше 40 га земли. КФХ разводит крупный рогатый скот молочного направления.

Около 600 кг мёда в год планируют собирать пасечники в Павловском Посаде. КФХ «Косолапый пасечник» получило в аренду участок площадью 33,8 га.

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#фермер
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Глава «Газпрома» Миллер: Европа искусственно разрушает спрос на газ
28 декабря 2023, 19:10

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

Европа занимается искусственным разрушением спрос на газ, с таким заявлением выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер на мероприятии, посвящённом подведению итогов года.
По словам Миллера, процесс «искусственного разрушения спроса на газ» происходит впервые в истории мировой энергетики. В то же время, по словам главы «Газпрома», во многих регионах Европы это уже успело привести к деиндустриализации.

«Общее мнение экспертов, что рост спроса на газ продолжится. И в течение 25 лет в мире он вырастет на 43 процента. И самое главное, что мы с вами к этому готовы», — прокомментировал ситуацию Миллер.

Он также подчеркнул, что сейчас Россия активно развивает отношения со странами, которые заинтересованы в приобретении качественного газа.

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#россия
#газ
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#газпром
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