Экономист Надоршин: Рост экономики России может быть предвестником тяжёлого кризиса

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Экономический рост России может свидетельствовать о скором кризисе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.
Напомним, что по итогам 11 месяцев ВВП России вырос на 3,3% год к году, к уровню двухлетней давности — на 1,2%. Такие данные представили в Минэкономики. Однако эксперт Надоршин назвал этот рост «нездоровым».
По прогнозам собеседника, отсутствие ресурсов на инвестиции приведёт к отсутствию развития новых проектов.
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«Рост кредитный, рост за счёт потребления. Нет у нас мощного инвестиционного драйвера <…> Положительные черты в этом росте есть, но он также может быть предвестником более тяжёлого кризиса, потому что мы накапливаем низкокачественные кредиты, и вместо сбережений, которые нужны для того, чтобы производить и создавать новые мощности, мы просто тратимся на импортированную продукцию», — сказал экономист.
«Конечно, рост на три процента – это лучше, чем спад на три процента. Хотя с точки зрения долгосрочных заделов спад мог бы нам дать гораздо больше сбережений для будущих вложений и дешёвые деньги <…> Мы, возможно, закладываем мину замедленного действия в будущее своим текущим сильно ориентированным на кредит потреблением, потому что ресурсов на инвестиции создаётся мало, извне им появиться неоткуда. И это сильно ограничит те проекты, которые могут у нас развиваться», — заключил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова