Экономист Донец: Центробанк России сохранил сигнал о возможности дальнейшего снижения ставки

19 июня 2026, 18:57

Экономист Донец: до конца года ключевая ставка будет выше 13%

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец прокомментировала решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,25% до 14,25%. Об этом пишет «Татар-информ».