Экономист Донец: Центробанк России сохранил сигнал о возможности дальнейшего снижения ставки
Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец прокомментировала решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,25% до 14,25%. Об этом пишет «Татар-информ».
По мнению эксперта, если текущий темп сохранится до конца года, ключевая ставка останется выше 13%. Центробанк России, по её словам, оставил сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки на следующих заседаниях.
Регулятор отдельно отметил более мягкую бюджетную политику в будущем, но этот фактор, скорее, будет влиять на траекторию развития экономики в период с 2027 по 2028 годы. Рынок и без того закладывал на этот период довольно консервативные прогнозы по ставке, отметила Донец.
Она считает, что на решение ЦБ РФ могли повлиять как «топливный» всплеск инфляции, так и более оптимистичная оценка ситуации в экономике по сравнению с представителями бизнеса. Регулятор подчеркнул восстановление экономического роста после слабого начала года и ускорение кредитования, добавила экономист.
Читайте также: