«Альфа-Банк» возьмётся за внедрение ИИ-сервисов для подмосковного бизнеса

04 июня 2026, 15:36

оригинал Андрей Воробьёв и Олег Сысуев (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)

Современные цифровые сервисы, в том числе с использованием искусственного интеллекта, будет внедрять для предпринимателей Московской области «Альфа-Банк». Соглашение об этом губернатор Андрей Воробьёв подписал с председателем Совета директоров АО «Альфа-Банк» Олегом Сысуевым на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона.





Реализация этого соглашения сделает бизнес-среду в Подмосковье более комфортной, отметил глава региона.





«Мы договорились с «Альфа-Банком» о партнёрстве в сфере IT и искусственного интеллекта. Это откроет нашему бизнесу доступ к самым передовым цифровым сервисам — от аналитики рынка до виртуальных помощников в юриспруденции и бухгалтерии. При этом коллеги готовы не просто делиться технологиями, но и обучать предпринимателей работать с ними», — сказал Андрей Воробьёв.

«Подмосковье для нас — стратегический партнёр, регион с колоссальной деловой активностью и запросом на инновации. Мы накопили уникальную экспертизу в работе с большими данными и нейросетями, и сейчас передаём этот опыт бизнесу Московской области», — заявил Олег Сысуев.