В Госдуме предложили защитить россиян от «денег» из банка приколов
Депутат Анатолий Аксаков сообщил о намерении парламентариев запретить продажу предметов, имитирующих банкноты и монеты. Его слова приводит РИА Новости.
Банк России и депутаты Госдумы прорабатывают меры против так называемых банкнот и монет из банка приколов — сувенирной продукции, внешне напоминающей настоящие деньги.
Парламентарий пояснил, что в текущую сессию закон могут не успеть принять, однако работу необходимо ускорить, чтобы оградить граждан от махинаций злоумышленников. Ещё в январе Центробанк выпустил доклад, где предложил запретить изготовление и реализацию предметов, схожых с денежными знаками. Сам регулятор на постоянной основе проводит мероприятия по пресечению распространения таких изделий.
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