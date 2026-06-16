В Госдуме предложили защитить россиян от «денег» из банка приколов

16 июня 2026, 12:03

Депутат Аксаков: Госдума готовится запретить сбыт похожих на деньги предметов

Фото: iStock/SergeyChayko

Депутат Анатолий Аксаков сообщил о намерении парламентариев запретить продажу предметов, имитирующих банкноты и монеты. Его слова приводит РИА Новости.