Финконсультант Гордиенко допустила поднятие доллара выше 100 рублей

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Инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко заявила, что какие-либо прогнозы по поводу валют давать сложно из-за различных непредвиденных ситуаций, при этом, она допустила, что курс доллара в дальнейшем может подняться выше 100 рублей.
«Сейчас можно спрогнозировать, что к концу текущего года доллар будет примерно 92-95 рублей. Ожидается, что он продержится на низких значениях до апреля 2024 года. Но может произойти любая ситуация, которая кардинально всё изменит», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Гордиенко.
Кроме этого, эксперт отметила, что в кратковременной перспективе в плане вкладов можно положить деньги в рублях на банковский вклад или купить короткие облигации, в то время как делать вклады в долларах на короткий срок не выгодно.
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