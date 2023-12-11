Юрист Гусятников: Банк может списать деньги без согласия клиента

Фото: iStock/by sonmez
Юрист Пётр Гусятников рассказал, что банк может списать деньги со счёта клиента по решению суда или по договору. Об этом пишет «Прайм».
Во втором случае списание средств без согласия клиента должно быть предусмотрено в договоре. Банки, обычно, списывают проценты по кредиту, плату за обслуживание и другие услуги самостоятельно. Если клиента это не устраивает, он должен внимательно изучить договор, так как без права на безакцептное списание банк не сможет оказывать некоторые услуги, объяснил Гусятников.
Читайте также:
Юрист Краснов: Самозанятые обязаны платить алименты в МРОТ на ребёнка
Россиян предупредили о скором росте тарифов ЖКХ из-за нового закона
Экономист Родин предупредил о потере всего дохода при досрочном снятии вклада
Диана Аванесян