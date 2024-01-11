Экономист Генкин спрогнозировал цену бензина на заправках в феврале

«Содействие компаниям оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Стенды региона в 2023 году были представлены на 18 международных выставках, участниками которых стали 134 подмосковных компаний. Фонд не только берёт на себя организационные вопросы компаний, но и компенсирует им расходы, связанные с участием в выставке», – пояснила Зиновьева.



Так, в ноябре сразу пять подмосковных предприятий приняли участие в BUILD PRO EXPO 2023 в Узбекистане. Это компании из Воскресенска, Чехова, Люберец и Сергиево-Посадского округа.



Самой масштабной для региона по числу участников в 2023-м стала международная выставка GULFOOD-2023, куда отправились 20 компаний региона. 14 из них заключили 46 экспортных контрактов на 4,7 млн долларов.



Участниками восьми бизнес-миссий стали 60 предприятий.



Фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее о них рассказывается на сайте.

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