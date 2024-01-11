Экономист Генкин спрогнозировал цену бензина на заправках в феврале

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«Уроки дефицита и роста цен в разных регионах РФ в сентябре-октябре 2023 года должны быть усвоены. Так, можно ожидать, что цены на топливо будут изменяться примерно в диапазоне инфляции. Важно учитывать два ключевых фактора начала этого года, такие, как сложную геополитическую обстановку и приближение выборов президента», — объяснил в беседе с Газета.ру Генкин.
Вместе с тем, он также напомнил о возможностях государства в плане контроля уровня цен на топливо в стране за счёт налоговых пошлин, демпфера и механизмов компенсации нефтяникам.
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