США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва

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В октябре США впервые за полтора года импортировали нефть из России, а в ноябре была проведена повторная закупка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.
Белый дом в марте 2022 года на фоне ужесточения антироссийских санкций ввёл запрет на импорт из РФ нефти и других энергоносителей. Отмечается, что американские компании закупили последнюю партию российского «чёрного золота» в апреле того года.
Согласно данным статслужбы, в октябре прошлого года Соединённые Штаты приобрели 36,8 тыс. баррелей российской нефти. При этом стоимость импорта составила $2,7 млн.
В ноябре же объём такой закупки составил 9,9 тыс. баррелей на сумму $750 тыс. Углеводород в обоих случаях был приобретён с целью потребления.
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Согласно данным статслужбы, в октябре прошлого года Соединённые Штаты приобрели 36,8 тыс. баррелей российской нефти. При этом стоимость импорта составила $2,7 млн.
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Диана Аванесян