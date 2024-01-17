Экономист Гольдфайн дал оценку последствий отказа Китая и Турции работать с РФ

Конкурс на открытие корпоративных центров опережающей подготовки стартовал в рамках нацпроекта.

До 20 марта компании-участники проекта «Производительность труда» могут подать заявку на создание корпоративного центра опережающей подготовки (КЦОП).

«Московская область является одним из самых активных российских регионов по вовлечению предприятий в нацпроект «Производительность труда». На сегодняшний день его участниками являются уже 230 подмосковных компаний. Все они могут принять участие в конкурсе на создание КЦОП. При этом два центра в регионе уже создано – на площадках ПАО «РКК «Энергия» и ООО «Кондитерская фабрика «Победа». По итогам конкурса количество таких центров области может увеличиться», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.