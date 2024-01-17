Экономист Гольдфайн дал оценку последствий отказа Китая и Турции работать с РФ

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«Какое-то время будет неприятно и даже больно, но, думаю, наши предприниматели найдут способы, как даже в этих условиях обеспечить выживание своих бизнесов. Вся надежда только на гибкость ума и на то, что, кроме этих стран, есть еще другие, которые пока не полностью подчинились, и есть банковские системы, которые ушли от доллара», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Голдьдфайн.
Что касается самих Китая и Турции, то, по мнению специалиста, эти страны просто вынуждены ужесточать таким образом условия сотрудничества из-за давления на них Запада, прежде всего США.
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