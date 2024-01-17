«Коммерсант»: Турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими

С начала 2024 года турецкий банки стали отказываться взаимодействовать с российскими из-за опасения получить санкции от Соединённых Штатов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке.
«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в КНР», — говорится в публикации.
Так, взаимодействовать с российскими коллегами отказались такие крупные турецкие банки, как Emlak Bank и Nurol Bank. Отмечается, что такие ограничения не касаются дочерних иностранных банков в РФ.
Читайте также:
В Госдуму внесли законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам
В ВТБ заявили, что льготная ипотека стала убыточной для банков
Экономист Перепелица спрогнозировал курс доллара грядущей весной
Диана Аванесян