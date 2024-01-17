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«Коммерсант»: Турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими

17 января 2024, 06:55

С начала 2024 года турецкий банки стали отказываться взаимодействовать с российскими из-за опасения получить санкции от Соединённых Штатов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в КНР», — говорится в публикации.

Так, взаимодействовать с российскими коллегами отказались такие крупные турецкие банки, как Emlak Bank и Nurol Bank. Отмечается, что такие ограничения не касаются дочерних иностранных банков в РФ.

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#льготная рф
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В Госдуму внесли законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам
16 января 2024, 23:09

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Сенаторы и депутаты Госдумы РФ во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о праве Центробанка ограничивать выдачу ипотек гражданам для снижения их закредитованность и предотвращения накопления рисков. Об этом пишет РИА Новости.
Если документ будет принят, ЦБ с 1 июля сможет определять макропруденциальные лимиты (МПЛ) на ипотечные займы для физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Разработчики отметили, что такая инициатива была вызвана высокими рисками на фоне роста цен на строящееся жилье. Такие ограничения предлагается распространить не только на банки, но и на МФО.

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#жильё
#банки
#ограничения
#рф
#цб
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Предприятие по пошиву одежды премиум-класса построит склад в Егорьевске
16 января 2024, 22:51

Фото: Юлия Андросова

В Егорьевске появятся новые складские помещения для швейного предприятия, расположенного в отреставрированном помещении бывшей фабрики Хлудовых. На нём шьют женскую одежду премиум-класса. Предприятие работает в Егорьевска 15 лет.
«У нас производство полного цикла. Всем коллективом мы создаём женскую одежду. Каждой единицей товара занимается целая команда. Хотим, чтобы наши женщины выглядели красиво, стильно и модно», – сказала начальник швейного производства Марина Зуева.
За время работы предприятие активно развивалось. Сейчас на нём трудятся около 400 человек. Они работают на современном оборудовании, что позволяет увеличивать объёмы продукции. Поэтому руководство фабрики решило построить на территории городского округа складские помещения. В планах также – открытие фирменного магазина.
«Мы подали заявку на получение площади для строительства складских помещений по программе «Земля за рубль». Администрация сразу откликнулась и предложила нам на выбор три участка. Сейчас мы выбираем», – отметил исполнительный директор фабрики ООО «Инико» Байрам Чобанов.
Программа «Земля за 1 рубль» реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. Она направлена на развитие импортозамещающего производства в стране.

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#московская область
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В Московской области упростили получение земли без торгов онлайн
16 января 2024, 22:00

На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали предоставление земельных участков без торгов для реализации масштабного инвестпроекта, размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Теперь для заключения соглашения инвестор предоставляет на один документ меньше. Если в подписанное соглашение нужно внести изменения, то необходимый пакет документов сокращается втрое: вместо шести необходимо представить лишь два.

Также после заключения инвестиционного соглашения инвестору не придётся подавать заявку на договор аренды. За него это сделает уполномоченный орган.

Услугу перевели в электронный вид с 1 декабря 2022 года. В режиме онлайн ею воспользовались уже более 130 инвесторов – как для заключения новых соглашений, так и для внесения изменений в уже существующие.

Обратиться за услугой можно на РПГУ или через Инвестиционный портал Московской области, предварительно подобрав земельный участок на инвестиционной карте региона.

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#подмосковье
#московская область
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В ВТБ заявили, что льготная ипотека стала убыточной для банков
16 января 2024, 18:13

Фото: iStock/Diy13

ВТБ предлагает увеличить размер субсидий для банков в рамках льготной ипотеки, так как эта программа перестала быть выгодной для банков после ужесточения условий. Такое заявление сделал заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков на площадке Международной выставки-форума «Россия».
«В условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 п.п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными. Наша рентабельность по ним в последние месяцы и так была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной», - пояснил Горшков.

Он также отметил, что с подобной ситуацией столкнулись и другие крупные банки.

Таким образом, ВТБ предлагает вернуть один процентный пункт в субсидии кредиторам, увеличив до значения в 2,5 п.п. По мнению банкира, такое действие позволит сделать развитие рынка предсказуемым и понятным. Также Горшков считает необходимым сделать ипотеку с господдержкой более адресной. То есть выдавать ее, например, только тем, кому действительно это необходимо.

Он объяснил, что в нынешних условиях у банка было всего два решения проблемы: полностью прекратить выдачу льготной ипотеки или же решать вопрос вместе с аккредитованными застройщиками. Большинство из них согласились работать в новых условиях. Однако сложившаяся ситуация, по словам Горшкова, является нездоровой.

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#путин
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Экономист Перепелица спрогнозировал курс доллара грядущей весной
16 января 2024, 17:44

Фото: istockphoto.com/Nikolay Evsyukov

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказало мнение о том, что будущей весной курс доллара составит 85-90 рублей.
«Весной курс рубля, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 85-90 рублей за доллар в зависимости от действий ЦБ РФ, продажи валютной выручки экспортерами и конъюнктуры мировых цен на нефть. Пока тенденции таковы, что рубль будет поддержан растущими нефтяными котировками. Но этот факт может послужить основанием снижения поддержки рубля со стороны правительства и Банка России, что обеспечит рублю устойчивость», — объяснил в беседе с Газета.ру Перепелица.

Он добавил, что в случае, если стоимость нефти не увеличится, то государство обеспечит поддержку рубля и его закрепление в заданном диапазоне.

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#доллар
#рубль
#цб рф
#курс рубля
#государство
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В магазинах ДНР продаются продукты из Московской области
16 января 2024, 17:37

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Продукты из Московской области продолжают продаваться в магазинах ДНР. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Продукция, произведенная в Московской области поставляется в Тельмановский и Новоазовский районы Донецкой Народной Республики с апреля 2023 года.

«В Тельманово поставляем порядка 20 позиций, основной акцент сделали на детский ассортимент товаров: питание, смеси, средства по уходу. В Новоазовске размещено более 30 позиций, среди них - прохладительные напитки, джемы, консервы, бакалея. <…>В первую неделю 2024 года уже были направлены новые коммерческие предложения и прайс-листы на рассмотрение владельцам магазинов в ДНР от товаропроизводителей Подмосковья», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что для подмосковной продукции в магазинам обустроены специальные продуктовые отделения «Сделано в Подмосковье».

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#подмосковье
#консервы
#владислав мурашов
#питание
#напитки
#продукция
#днр
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ЕС начал реализацию плана по использованию доходов от замороженных активов России
Минфин Бельгии: работа по использованию замороженных активов России запущена
16 января 2024, 16:46

Фото: istock / sinonimas

В Европейском союзе началась работа по реализации плана Европейской комиссии по использованию средств от замороженных российских активов. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, передают РИА Новости.

По словам бельгийского премьера, Брюссель намеревается быстро продвигаться в этом направлении. Винсент ван Петегем указал, что тему замороженных активов РФ обсудили министры.

«Мы проанализировали поступившие в декабре предложения ЕК и главы дипломатии Евросоюз и подтвердили наше намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне началась, мы намерены достичь скорого прогресса», — заявил он.
До этого сообщалось, что Европейский союз начал аудит вооружений, поставленных на Украину странами объединения, после заявлений о том, что ряд стран предоставил меньшую помощь Киеву, чем могла. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
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#евросоюз
#ек
#рф
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ЦБ заявил о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT
16 января 2024, 16:23

Фото: iStock/Max Zolotukhin

К Системе передачи финансовых сообщений Банка России, которая является аналогом SWIFT подключились уже 20 стран. Данная информация следует из презентации первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, которую он представил на международной выставке-форуме «Россия».
«Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран», — говорится в презентации.

Напомним, в начале декабря прошлого года, по информации Центробанка, СПФС насчитывал 150 нерезидентов из 16 стран. При этом еще год назад их было всего порядка 100.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о крахе банковской системы SWIFT. Об этом он заявил во время выступления на четвертом инвестиционном Форуме ВТБ «Россия зовет!». По словам Путина, система SWIFT подорвала к себе доверие. Она становится архаичной, и её заместят оплатой в национальных валютах.

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#россия
#владимир путин
#президент
#лавров
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В РФ рекордно выросло число предпринимателей
ФНС: в РФ за 2023 год число ИП выросло на 378 тысяч
16 января 2024, 15:41

Фото: istockphoto/jacoblund

В прошлом году число индивидуальных предпринимателей в стране выросло на 378 тысяч.
Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы России.

Этот прирост является рекордным за 17 лет. Показатель на 10% превышает показатель 2022 года. В декабре 2023 года в стране работало 4,3 млн ИП.

ФНС объяснил такую динамику ростом деловой активности бизнеса, а также регистрацией предпринимателей в новых регионах России. В четырех новых российских субъектах уже зарегистрировали 89 тысяч ИП.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, связывает данный рост бизнес-активности с уходом иностранных компаний.

Более всего в 2023 году российские предприниматели были заинтересованы онлайн-торговлей. В этом экономическом секторе создали 152 тысячи ИП и компаний. Об этом рассказал Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Эксперты сообщают, что число ИП возросло на фоне изменения бизнесменами формы предпринимательства. У самозанятых граждан существует ограничение по доходу в год (до 2,4 млн рублей). Если доход растет, то люди вынуждены становиться индивидуальными предпринимателями.

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#фнс
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