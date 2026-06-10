«Нам, как и треске, на это наплевать»: В ГД высмеяли санкции ЕС на рыбу из России

10 июня 2026, 18:25

Депутат Гусев: санкции ЕС на рыбу навредят европейским потребителям, а не РФ

Фото: iStock/Leestat

Новые меры воздействия не отразятся на российских рыбаках и внутреннем рынке, однако европейские потребители от них пострадают. Такое заявление сделал депутат Дмитрий Гусев, комментируя 21-й пакет санкций, который, помимо прочего, ограничивает поставки российской рыбы.





В разговоре с Life.ru парламентарий привел в пример нефтяной рынок. Так, Россия продолжает продавать нефть другим странам, которые перепродают ее Европе и США, но значительно дороже.





«Рыба ни о каких санкциях не знает и никогда в жизни не узнает. И в этом смысле нам, так же как и треске, на эти санкции наплевать. Наши рыболовы будут ее ловить, мы эту треску будем продавать в другие страны, которые будут продавать той же Америке или Европе, только это будет дороже», — отметил Гусев.