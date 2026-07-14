В ЕС готовятся обойти вето Болгарии на санкции против РФ с помощью трюка с кофе

14 июля 2026, 17:16

Политолог Зудин: ЕС готов решиться на трюк с кофе, чтобы обойти вето Болгарии

Фото: iStock/rarrarorro

Евросоюз может в очередной раз пойти на «трюк с кофе», чтобы обойти вето Болгарии на 21-й пакет антироссийских санкций. Такое развитие событий не исключил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.





В разговоре с URA.RU эксперт напомнил, как в 2023 году на заседании ЕС Виктору Орбану, который на тот момент занимал пост премьер-министра Венгрии, предложили покинуть помещение и сходить за кофе, чтобы остальные члены в его отсутствие смогли поднять вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в союз.





«А еще оформляли санкционные меры не как общеевропейский пакет, а с использованием инструментов, где достаточно квалифицированного большинства», — добавил Зудин.