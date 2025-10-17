Экономист Холод рассказал, какая рыба подорожала меньше всего в РФ

17 октября 2025, 17:00

Экономист Холод: речная и выращенная рыба подорожала меньше всего в России

Фото: Istock / Ilmar Idiyatullin

В России за последний год меньше всего подорожала рыба, выращенная в искусственных условиях. Об этом сообщил «Татар-информу» бывший замминистра сельского хозяйства России, доктор экономических наук Леонид Холод.





По словам специалиста, рост цен на искусственно выращенную рыбу оказался в пределах инфляции. Исключением стали только осетрина и лососевые — у этих видов «своя жизнь и свои цены».





«За год меньше всего подорожала искусственная рыба, не считая осетрины и лососевых, у которых своя жизнь и свои цены. Также еще вполне «съедобная» цена на карпов. За год эти рыбы подорожали в пределах инфляции или чуть более, учитывая траты на корма, логистику», — отметил экономист.

«Не сильно подорожала, в пределах инфляции, и дикая, речная рыба, например, сом. Судак и щука вообще за год особо не дорожали. Несмотря на то, что пресноводной рыбы меньше, чем океанической, в нашей стране она дешевле, так как на цены рыб давит ещё и логистика», — пояснил он.