Стало известно, какой рекорд установит рубль на следующей неделе
На этой неделе рубль стремительно укрепляется, обновляя максимумы. Экономисты обсуждают, насколько устойчива эта тенденция и какие события повлияют на курс доллара с 20 октября.
Рубль отыгрывает потери, связанные с излишне оптимистичными ожиданиями по ключевой ставке в сентябре. Центробанк сохраняет жесткую риторику, а ставки остаются высокими по историческим меркам. Импорт не показывает быстрого восстановления, что также влияет на курс. Временное падение спроса на закупки из Китая из-за праздничных дней в начале октября добавляет неопределенности.
В беседе с Life ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отмечает, что рубль вернулся к уровням конца лета. Доллар опустился ниже 80 рублей, евро — под 93, а юань — около 11. Ужесточение фискальной политики и рост налогов также поддерживают рубль. В следующую пятницу Центробанк может оставить ставку на уровне 17%.
Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций» предупреждает о возможной волатильности. Хотя курс может временно снизиться, среднесрочно ожидается разворот вверх. Инвесторы внимательно следят за ситуацией, чтобы понять дальнейшие шаги на валютном рынке.
Рубль продолжает укрепляться, несмотря на напряжённую геополитическую обстановку и снижение мировых цен на нефть. На рынке наблюдается дисбаланс: предложение иностранных валют превышает спрос. Инвесторы пересматривают ожидания по ключевой ставке, что даёт рублю дополнительную поддержку. На следующей неделе компании начнут готовиться к налоговому периоду, что традиционно способствует укреплению российской валюты.
Инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин отмечает, что нормализация денежно-кредитной политики займёт больше времени. Это создаёт фундаментальные условия для роста рубля.
Экономисты также следят за ситуацией с шатдауном правительства США и американо-китайскими торговыми переговорами. На следующей неделе валютный рынок будет зависеть от нескольких ключевых факторов. Внимание сосредоточится на решениях и сигналах Банка России по ставке 24 октября, а также динамике мировых цен на нефть и сырьевые товары. Внешнеполитическая обстановка также сыграет важную роль. Аналитик Гаянэ Замалеева из финансового маркетплейса «Банки.ру» предупреждает о возможных колебаниях, связанных со спекуляциями.
Алексей Лоссан из «Сравни» подчеркивает, что укрепление рубля связано со стабилизацией цен на нефть и снижением импорта. Тем не менее, охлаждение экономики может снизить спрос на рубль, и к концу года динамика станет более нейтральной. Инвесторы остаются в ожидании дальнейших изменений на валютном рынке.
Наталия Пырьева считает, что потенциал укрепления рубля в краткосрочной перспективе может быть исчерпан и национальная валюта продолжит консолидацию в диапазоне 79–83 рублей за доллар США с движением в направлении 85 рублей за доллар США к концу осени. Александр Бахтин отметил, что валютный рынок остается низколиквидным, «тонким», на нём сдвинуть курс на 2–3 рубля могут даже единичные крупные сделки с валютой.
Читайте также: