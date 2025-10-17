Продюсер Татьяна Тур задолжала налоговой 25 миллионов рублей

17 октября 2025, 16:39

Лейбл Sound Media Татьяны Тур накопил долги перед налоговой на 25 млн рублей

Татьяна Тур (Фото: Instagram* / @tur_tatiana)

Музыкальный бизнес продюсера Татьяны Тур оказался в центре финансового скандала. Компания Тур — лейбл Sound Media и сервис Sound Market — задолжала налоговой службе 25,8 миллиона рублей и теперь находится на грани банкротства, сообщает «Страсти».