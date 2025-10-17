Продюсер Татьяна Тур задолжала налоговой 25 миллионов рублей
Музыкальный бизнес продюсера Татьяны Тур оказался в центре финансового скандала. Компания Тур — лейбл Sound Media и сервис Sound Market — задолжала налоговой службе 25,8 миллиона рублей и теперь находится на грани банкротства, сообщает «Страсти».
По данным Федеральной службы судебных приставов, из общей суммы долга 24 миллиона рублей составляют налоги, а ещё 1,8 миллиона — исполнительский сбор. В отношении организации уже возбуждено исполнительное производство.
Проблемы бизнеса Тур начались ещё летом этого года. Индивидуальный предприниматель Александра Алфёрова подала в суд иск о признании ООО «Саунд Медиа» банкротом. Сейчас дело находится на стадии рассмотрения.
Примечательно, что сама Татьяна Тур заранее покинула ряды учредителей второй своей компании — ООО «Саунд Медиа Продакшн». Она вышла из их состава в апреле 2025 года, задолго до публичного раскрытия долговых проблем.
Сейчас ситуация остаётся нестабильной, и дальнейшие шаги налоговой службы и суда могут повлиять на будущее обеих компаний Тур.
