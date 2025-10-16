В России подешевели картошка, капуста и свекла из-за сезонного предложения

16 октября 2025, 12:53

Фото: iStock/cash14

В России наблюдается снижение цен на ряд овощей, в том числе картошку, капусту и свеклу. Об этом заявил бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.





В беседе с «Татар-информ» эксперт отметил, что причиной является сезонное предложение.





«Еще дешевели помидоры и огурцы. Эти овощи тоже падают в цене в период выхлопа урожая. По той же причине дешевел арбуз», — пояснил Холод.