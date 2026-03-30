В Новосибирске заметно подорожали яйца

30 марта 2026, 14:03

Фото: iStock/sergeyryzhov

В популярных супермаркетах Новосибирска стоимость десятка яиц достигает 160 рублей. Предполагается, что рост цен связан с приближающейся Пасхой, которая в 2026 году будет отмечаться 12 апреля.





Так, по данным Новосибирскстата, по итогам февраля 2026 года куриные яйца в регионе за месяц выросли в цене на 3,8 %. Цены также поднялись на пряники, маринованные овощи и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пишет Om1 Новосибирск.



Ведомство объяснило подорожание общим увеличением продовольственных цен, в том числе затратами на корма, логистику, упаковку и электроэнергию.



Анализ предложений в магазинах города показал, что минимальная цена десятка яиц составляет 129 рублей, а максимальная — 160 рублей без учета скидки.





«Рост цен на яйца может быть связан с празднованием Пасхи», — говорится в материале.