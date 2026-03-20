В России резко подорожало пиво

20 марта 2026, 08:19

«Ведомости»: в России пиво подорожало на 15% за год

Средняя стоимость пива в России по итогам января-февраля 2026 года составила 177,6 рубля за литр, что на 15% выше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).