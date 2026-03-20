В России резко подорожало пиво
Средняя стоимость пива в России по итогам января-февраля 2026 года составила 177,6 рубля за литр, что на 15% выше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).
В феврале цены на напиток выросли всего на 0,3% — до 177,8 рубля за литр. По данным Росстата, за прошедший месяц средняя стоимость пива выросла также на 15% в годовом выражении, до 208,3 рубля за литр, а за весь 2025 год — на 16%, до 192,1 рубля.
В пивоваренной компании «Балтика» пояснили газете, что подорожание связано с повышением ставки акцизов с 30 до 33 рублей за литр на пиво крепостью до 8,6% а также с ростом стоимости сырья.
Первый заместитель председателя совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский в беседе с изданием отметил, что большинство отечественных производителей в этом году не планируют повышать цены дальше, если сырье и упаковка существенно не подорожают. Независимый эксперт Алексей Небольсин добавил, что импортное пиво, напротив, может подешеветь.
