В РФ возникли трудности с денежными переводами в Турцию

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Ранее об этой проблеме писало издание Ekonomim. По его данным, с 1 января денежные переводы почти остановились. Теперь экспортеры ожидают немедленных решений, чтобы продолжить торговлю с Россией. Проблемы начались в начале 2023 года и продолжились летом. Сложности связаны с проверками на предмет помощи РФ в обходе санкций Запада.
«Они не могут говорить о принципах добродетели и морали. Они их полностью игнорируют. Я вижу, что все это готовит почву для огромного геостратегического разрыва», — заявил Фидан.Он также отметил, что что из-за происходящего в секторе Газа и на Украине Запад потерял кредит доверия.Читайте также:
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