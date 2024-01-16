Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В РФ возникли трудности с денежными переводами в Турцию

В РФ возникли трудности с денежными переводами в Турцию

16 января 2024, 12:35
Фото: istockphoto/MarianVejcik

Фото: istockphoto/MarianVejcik

Проблемы с финансовыми операциями между отечественными компаниями и турецкими экспортерами снова возникли в начале 2024 года.
В некоторой степени они связаны с санкционным давлением западных стран, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в одном из турецких государственных банков.

Ранее об этой проблеме писало издание Ekonomim. По его данным, с 1 января денежные переводы почти остановились. Теперь экспортеры ожидают немедленных решений, чтобы продолжить торговлю с Россией. Проблемы начались в начале 2023 года и продолжились летом. Сложности связаны с проверками на предмет помощи РФ в обходе санкций Запада.


Ранее сообщалось, что позиция Запада по конфликту на Украине и в Газе является верхом лицемерия. Такую оценку дал глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hürriyet.

«Они не могут говорить о принципах добродетели и морали. Они их полностью игнорируют. Я вижу, что все это готовит почву для огромного геостратегического разрыва», — заявил Фидан.Он также отметил, что что из-за происходящего в секторе Газа и на Украине Запад потерял кредит доверия.
Читайте также:

Hürriyet: США поставляли боевикам запрещенной в Турции РПК оружие и разведданные

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО

«Верх лицемерия»: глава МИД Турции Фидан о позиции Запада по Украине и Газе
#турция
#россия
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госбанки Китая намерены ужесточить ограничения для России из-за указа США
Bloomberg: госбанки Китая на фоне указа США ужесточат ограничения для России
16 января 2024, 11:31

Фото: iStock/Sky_Blue

Китайские государственные банки ужесточат ограничения на предоставление финансирования российским клиентам на фоне принятого в США указа о вторичных санкциях. Об этом сообщает Bloomberg.
Напомним, что в конце 2023 года президент США Джо Байден утвердил указ, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения американского Минфина за предоставление помощи со сделками подсанкционным лицам и поставки российскому военно-промышленному комплексу.

Агентство отмечает, что как минимум два банка Китая приступили к проверке своего взаимодействия с российскими клиентами. Они планируют разорвать связи с теми, кто попал под санкционные ограничения, а также прекратят финансировать российский ВПК.

Отмечается, что проверки будут проведены и в отношении иностранцев, ведущих бизнес на территории России или совершающих поставки критически важных товаров в страну через третьи государства.

Читайте также:

США вводят новые санкции против России из-за передачи Москве ракет из КНДР

«Выстоим»: В Турции заявили, что должны преодолеть давление антироссийских санкций

Зеленский хочет привлечь Китай к своей «формуле мира»
#китай
#сша
#банк
#экономика
#ограничения
#санкции
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области удвоят объемы поддержки промышленных предприятий
16 января 2024, 10:26

Фото: istockphoto/ metamorworks

Подмосковный ФРП в 2024 году удвоит объемы поддержки. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

В этом году Фонд развития промышленности Московской области планирует увеличить поддержку промышленности почти в два раза.


«В 2024 году подмосковный ФРП получит 1,565 млрд рублей на реализацию программ поддержки. Это на 500 млн больше, чем в прошлом году. <…> Фонд ожидает поступления в объеме около 400 млн рублей – за счет погашений по ранее выданным займам, которые направят на поддержу подмосковных промышленников. Таким образом, общий объем финансирования программ регионального ФРП увеличится почти в два раза по сравнению с прошлым годом – и составит около 2 млрд рублей», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Стоит отметить, что на текущий момент Фонд самостоятельно аккумулирует существенный объем средств, который позволяет финансировать новые проекты.


Читайте также:


В 2023 году открытых вакансий в России стало почти на 100% больше

В Краснознаменске начали строить завод металлообработки на земле за рубль

Подмосковье подало наибольшее число заявок на участие в партнёрских программах центра «Мой бизнес»
#бизнес
#мой бизнес
#проекты
#министр
#фонд
#счёт
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 2023 году открытых вакансий в России стало почти на 100% больше
Авито Работа: за прошлый год число вакансий выросло на 96%
16 января 2024, 09:01

Фото: IStock/fizkes

В 2023 году количество предложений о работе выросло почти в два раза (+96%) в сравнении с 2022-м годом. Чаще всего сотрудников искали в сфере производства, сырья и сельского хозяйства. Такие данные привели аналитики Авито Работы (есть в распоряжении «Радио 1»).
«В 2023 году на первом месте по спросу на персонал оказалась сфера производства, сырья и сельского хозяйства. Ее доля составила 17 процентов от общего числа вакансий. Количество предложений о работе в данном сегменте выросло на 86 процентов год к году, а средняя предлагаемая зарплата — на 22 процента, её уровень достиг 60 тысяч рублей», — отметил управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

Отмечается, что в 2022 году количество вакансий по сравнению с 2021 годом выросло на 69%. Самой нуждающейся в сотрудниках сферой была сегмент продаж с общей долей в 13%. Отрасль промышленности и сельского хозяйства находилась на второй строчке рейтинга.
Аналитики назвали ​шесть трендов ​на ​рынке труда в 2023 году
Аналитики назвали ​шесть трендов ​на ​рынке труда в 2023 году
Аналитики уверены, что изменение рейтинга можно объяснить наращиванием производственных мощностей и востребованностью квалифицированного рабочего персонала.

В 2023 году вакансии для специалистов сферы продаж находятся на втором месте, всего таких вакансий аналитики насчитали 11%. Предложений о работе стало больше на 46%, а средние зарплаты выросли на 20% (42 500 рублей).

Тройку лидеров по спросу работодателей, как и в 2022 году, замыкает сфера строительства. Таких вакансий в 2023 году было 10,7% против 8% годом ранее. Общее число вакансий выросло на 71%, а работодатели стали предлагать зарплаты в среднем на 33% выше (80 000).
Зарплаты строителей выросли на 27% за 2023 год
Зарплаты строителей выросли на 27% за 2023 год
Много вакансий было также и для работников такси (9%), транспорта и логистики (9%), а также курьерской доставки (8%).

По Москве в 2023 году высокий спрос компаний отмечался в сферах строительства (12%), продаж (10%), транспорта и логистики (9%). В 2022 году в столичный рейтинг интереса со стороны работодателей сферы вошли в другом порядке: продажи (10%), транспорт, логистика (8%) и строительство (7%).

Читайте также:

Стало известно о сокращении компаний с удалёнкой в России

Авито Работа: В России на 29% вырос спрос на уборщиков снега

Опрос: У бухгалтеров реже всего возникают проблемы при составлении резюме
#зарплата
#транспорт
#вакансии
#спрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
S7 сократит часть сотрудников в Москве для развития в Иркутске и Новосибирске
15 января 2024, 23:55

Фото: iStock/lassi meony

Авиакомпания S7 сократит лётные экипажи в Москве на фоне изменения маршрутной сети и сокращения полётной программы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.
«S7 Airlines приняла решение о перераспределении летных экипажей и частичном сокращении численности сотрудников в Московском регионе. Процесс оптимизации проходит в полном соответствии с действующим законодательством РФ», — рассказали в S7.

Отмечается, что компания при этом развивает перевозки за Уралом и усиливает присутствие в Иркутске и Новосибирске. Кроме того, работу в перечисленных городах предлагают московским сотрудникам.

«Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС и продолжить работу в компании. Кроме того, часть бортпроводников и пилотов по нашим рекомендациям переходят на работу в другие авиакомпании, включая международные», — добавили в авиакомпании.

Читайте также:

Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг

РБК: Новые Ту-214 «Аэрофлота» будут рассчитаны на 170–175 пассажиров

Правительство РФ утвердило программу по расширению производства самолетов
#перевозки
#компании
#авиакомпании
#рф
#пилоты
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В правительстве РФ опровергли данные о возможном запрете экспорта бензина
ТАСС: Кабмин РФ не рассматривает запрет на экспорт бензина из-за аварии на НОРСИ
15 января 2024, 23:36

Фото: iStock/bizoo_n

Кабмин РФ в настоящее время не рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник в правительстве.
«Данная мера не обсуждается и не рассматривается», — цитирует агентство слова собеседника.

В СМИ ранее появилась информация, что кабинет министров может запретить экспорт бензина после аварии на НПЗ компании «Лукойл» в Нижнем Новгороде.

Читайте также:

Минэнерго опровергло дефицит топлива в РФ из-за аварии на Нижегородском НПЗ

Нижегородский НПЗ «Лукойла» приостановил работу из-за аварии

Генпрокуратура подала иск в суд для взыскания активов «Рольфа» в пользу России
#экспорт
#сми
#аварии
#компании
#информация
#рф
#бензин
#кабмин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генпрокуратура подала иск в суд для взыскания активов «Рольфа» в пользу России
15 января 2024, 22:55

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Генпрокуратура РФ подала иск в Московский суд Санкт-Петербурга с требованием взыскать в пользу государства активы АО «Рольф» — одного из крупнейших российских автодилерских холдингов. В карточке дела в базе суда говорится, что он был зарегистрирован 27 декабря.
«Интерфакс» пишет, что предварительное заседание запланировано на 18 января. В пресс-службе городских судов уточнили, что предметом иска являются активы ООО «Рольф Моторс» и компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Эстейт» Санкт-Петербург, ООО «Рольф Тех» и ООО «Рольф Моторс».

Как утверждает истец, перечисленное имущество было приобретено в нарушение российского законодательства о противодействии коррупции.

Президент РФ Владимир Путин передал «Рольф» во временное управление Росимущества в декабре 2023 года.

Читайте также:

Стал известен новый гендиректор переданного Росимуществу автодилера «Рольф»

Путин передал акции автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества

Автоэксперт Кадаков оценил шансы Mercedes и BMW «уйти в историю»
#имущество
#владимир путин
#президент
#нарушение
#компании
#акции
#активы
#рф
#петербург
#суд
#генпрокуратура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минэнерго опровергло дефицит топлива в РФ из-за аварии на Нижегородском НПЗ
15 января 2024, 19:21

Фото: istockphoto/bizoo_n

Министерство энергетики РФ и нефтяные компании разработали ряд мер, необходимых для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутрироссийского рынка. Это необходимо на период ремонта Нижегородского нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ).
По сообщению пресс-службы Минэнерго, на предприятии произошло снижение объёмов производства автомобильных бензинов из-за внепланового ремонта одной из двух установок каталитического крекинга. Минэнерго и нефтяники на заседании оперативного Штаба определили, что потребности внутреннего рынка будут удовлетворены за счёт снижения экспортных поставок, а также с помощью переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка.

По данным ведомства, объём производства топлива российскими компаниями достаточен для насыщения рынка бензином в требуемом количестве. Товарные запасы составляют около двух миллионов тонн, что более чем достаточно для удовлетворения спроса, который к тому же в зимнее время заметно снижается.

Читайте также:

Нижегородский НПЗ «Лукойла» приостановил работу из-за аварии

На нижегородском НПЗ «Лукойла» временно остановили работу одной из установок

Путин в ноябре и декабре ждет доклады о стабилизации цен на бензин
#снижение
#бензин
#топливо
#нефть
#рынок
#министерство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фонд развития промышленности Подмосковья удвоит поддержу бизнеса в 2024 году
15 января 2024, 19:02

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд развития промышленности Московской области направит около 2 млрд рублей на поддержу бизнеса в наступившем году. Это почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году подмосковный ФРП получит более 1,5 млрд рублей на реализацию программ поддержки. Это на 500 млн больше, чем в прошлом году. Кроме того, фонд ожидает поступления около 400 млн рублей за счёт погашений по ранее выданным займам. Средства также будут направлены на поддержу подмосковных промышленников», – пояснила Зиновьева.
Таким образом, по её словам, суммарный объём финансирования программ регионального ФРП составит около 2 млрд рублей.
Зиновьева добавила, что несмотря на льготные ставки по программам поддержки, региональный ФРП уже самостоятельно аккумулирует существенный объём средств, который позволяет финансировать новые проекты.

Читайте также:

ЦБ РФ подверг критике практику банков по ограничению выдачи льготной ипотеки

Аналитик Антонов допустил рост рубля в скором времени

Нижегородский НПЗ «Лукойла» приостановил работу из-за аварии
#мининвест мо
#подмосковье
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
#бизнес
#промышленность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦБ РФ подверг критике практику банков по ограничению выдачи льготной ипотеки
15 января 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Центробанк увидел риски на фоне распространившейся практики предоставления льготной ипотеки только от застройщиков и с комиссией. Регулятор также намерен корректность оценки кредитными организациями стоимости ипотечных залогов.
В сообщении пресс-службы Центробанка указано, что выдача банками льготных кредитов на покупку жилья только у тех застройщиков, которые платят комиссию, несёт определённые риски для ипотечных заёмщиков, так как в этом случае снижается прозрачность, ослабляется конкуренция, а также повышается сегментированность рынков как ипотечного кредитования, так и проектного финансирования.

Регулятор пояснил, что суммы комиссий в конечном итоге могут быть внесены застройщиком в цены, а это существенно увеличит разрыв между первичным и вторичным рынками недвижимости. Чтобы избежать системных рисков, Банк России намерен проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов.

Читайте также:

Риелтор Сырцов спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в России

Путин предложил ввести выплаты на погашение ипотеки на Дальнем Востоке

Брокер Ракута объяснил причины изменений в ипотечных программах
#банк
#цены
#банк россии
#ипотека
#кредит
#жильё
#недвижимость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф