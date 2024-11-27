Экономист Кох назвал факторы роста иностранных валют

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Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох заявил, что рост иностранных валют сейчас обуславливается высокой инфляцией и геополитической неопределённостью.
Последняя, по его словам, вынуждает многих инвесторов выходить из рублёвых активов, переводя её в иностранную валюту.
Специалист отметил, что в дальнейшем с большой вероятностью ситуация стабилизируется, однако в настоящее время признаков этого Кох не наблюдает.
Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что стоит ожидать дальнейшего снижения курса рубля в отношении к другим валютам.
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«К осложнению геополитической неопределенности относится эскалация военных действий, противостояние глобальному Западу, непонимание того, какие действия могут быть предприняты американской администрацией в оставшиеся два месяца до инаугурации Дональда Трампа», – добавил в беседе с «Татар-информ» Кох.
Специалист отметил, что в дальнейшем с большой вероятностью ситуация стабилизируется, однако в настоящее время признаков этого Кох не наблюдает.
Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что стоит ожидать дальнейшего снижения курса рубля в отношении к другим валютам.
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Мелисса Тимофеева