Россиян призвали не реагировать на растущий курс доллара

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Россиянам не нужно реагировать на растущий курс доллара, чтобы дополнительно не раскручивать его и инфляционную спираль. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По его словам, вместо этого лучше больше покупать отечественные товары вместо импортных.
«Гражданам, в целом, никак реагировать не нужно, это будет лучшим вкладом в стабилизацию курса доллара. В то же время целесообразно максимизировать покупку отечественных товаров вместо импортных: это будет дополнительно поддерживать и стимулировать отечественного производителя», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».Экономист также отметил, что для россиян любой курс доллара будет приемлемым, потому лучше не обращать внимания на колебания, чтобы не провоцировать его еще больший рост.
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