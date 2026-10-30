Экономист Кох рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с коррупцией

30 октября 2026, 20:04

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Цифровой рубль может стать инструментом финансового контроля и повысить прозрачность, в том числе в рамках антикоррупционной политики. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох на полях международного форума Kazan Digital Week.