Экономист Кох рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с коррупцией
Цифровой рубль может стать инструментом финансового контроля и повысить прозрачность, в том числе в рамках антикоррупционной политики. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох на полях международного форума Kazan Digital Week.
По его словам, которые приводит агентство «Татар-информ», цифровые рубли физических и юридических лиц хранятся и учитываются в цифровых кошельках на платформе Центробанка. При этом каждый субъект имеет только один кошелек.
Эксперт пояснил, что если сейчас человек или компания могут иметь неограниченное число банковских счетов в разных банках, и отследить перемещение средств между ними достаточно сложно, то с цифровым рублем таких трудностей не возникает.
Специалист отметил, что все эти кошельки сосредоточены на платформе ЦБ, а не в коммерческих банках, как обычные счета. Поэтому перемещение средств между цифровыми кошельками можно отследить почти в режиме реального времени, не рассылая запросы в десятки банков.
Кох резюмировал, что это способствует использованию цифрового рубля как инструмента финансового контроля, поскольку резко повышает прозрачность операций.
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