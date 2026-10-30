Онколог назвал неочевидные признаки рака груди

30 октября 2026, 15:40

Онколог Кумара Дабаса: отек в области подмышек может быть признаком рака груди

Фото: iStock/Panupong Piewkleng

Уплотнение в груди — лишь один из возможных признаков рака молочной железы, и далеко не всегда опухоль можно нащупать. О симптомах, которые часто остаются без внимания, рассказал врач-онколог и хирург Сурендер Кумара Дабаса.