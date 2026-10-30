Онколог назвал неочевидные признаки рака груди
Уплотнение в груди — лишь один из возможных признаков рака молочной железы, и далеко не всегда опухоль можно нащупать. О симптомах, которые часто остаются без внимания, рассказал врач-онколог и хирург Сурендер Кумара Дабаса.
По его словам, которые приводит издание The Times of India, порой злокачественное образование в груди невозможно заметить без специального оборудования. Заподозрить неладное стоит, если изменилась форма или размер груди, кожа начала втягиваться, появились покраснение, припухлость или участки, похожие на апельсиновую корку.
Еще несколько тревожных признаков — внезапное втягивание соска, стойкое шелушение или сыпь вокруг него, а также необычные выделения, особенно с кровью. Насторожить должен и отек в области подмышки или ключицы, даже если уплотнений в самой груди нет.
При этом доктор отметил, что все эти изменения не обязательно свидетельствуют об онкологии. Но при их появлении медлить не стоит: нужно обратиться к врачу и пройти обследование.
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