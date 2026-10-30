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Роспотребнадзор раскрыл, где имеются природные очаги мышиной лихорадки

Роспотребнадзор: очаги мышиной лихорадки есть в Европе, Азии и Африке
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Роспотребнадзор сообщил, что природные очаги мышиной лихорадки (геморрагической лихорадки с почечным синдромом, ГЛПС) существуют в большинстве стран Европы, Азии и Африки. По данным ведомства, высокий уровень заболеваемости ГЛПС в Европе регистрируется в Финляндии и Германии.



В 2025 году эпидемические проявления отмечались в 43 странах, а в 2026 году — уже более чем в 30 странах. Информация приводится в Макс.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал о вспышке мышиной лихорадки в России. За медицинской помощью обратились более 1,5 тысячи человек в разных регионах страны. ГЛПС — природно-очаговое вирусное заболевание, широко распространённое в мире.

Перед этим Роспотребнадзор запросил у СМИ сведения после сообщений о вирусе Коксаки в детсадах. Чаще всего вирусом Коксаки заражаются дети до десяти лет.

Никита Кротов

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