Роспотребнадзор раскрыл, где имеются природные очаги мышиной лихорадки

30 октября 2026, 16:46

Роспотребнадзор: очаги мышиной лихорадки есть в Европе, Азии и Африке

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Роспотребнадзор сообщил, что природные очаги мышиной лихорадки (геморрагической лихорадки с почечным синдромом, ГЛПС) существуют в большинстве стран Европы, Азии и Африки. По данным ведомства, высокий уровень заболеваемости ГЛПС в Европе регистрируется в Финляндии и Германии.