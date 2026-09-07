Экономист Колташов допустил паузу Банка России по ключевой ставке

07 сентября 2026, 16:39

Фото: Istock/IUshakovsky

На ближайшем заседании Банк России, скорее всего, возьмёт паузу и оставит ключевую ставку без изменений. Такой прогноз озвучил директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов.





На заседании 11 сентября Банк России может как сохранить ставку на уровне 14%, так и уменьшить её на 0,25 процентного пункта. В беседе с «Татар-информом» Колташов заявил, что не ждёт изменения ставки ЦБ.

«Я думаю, что Банк России примет консервативное решение, он не изменит ставку на ближайшем заседании», — подчеркнул экономист.