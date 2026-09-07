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Россиянам объяснили, как не нарваться на тройные тарифы за ЖКУ

Юрист Пирогов: пропуск поверки счётчиков оборачивается счетами до 35 тысяч
Фото: Istock/Alina Vytiuk

Юрист Михаил Пирогов напомнил, что следить за сроками поверки счётчиков и организовывать проверку обязан владелец квартиры.



В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что пропуск межповерочного интервала делает прибор неисправным.

«В этом случае УК переходят на начисление платы по нормативу потребления, но с важным нюансом: если счётчик вышел из строя, первые три месяца плата рассчитывается исходя из среднемесячного расхода за последние полгода. Начиная с четвёртого месяца вступает в силу так называемый тройной тариф. Норматив умножается на повышающий коэффициент 3, а платёжки за воду вырастают до 20–35 тыс. рублей», — подчеркнул юрист.
Пирогов заявил, что УК не может отменить доначисления без письменного заявления собственника. Требование сначала оплатить квитанцию, а потом подавать заявление на перерасчёт законно: программа автоматически выставляет суммы по повышенному коэффициенту, и компания не вправе остановить этот процесс в одностороннем порядке.
Ольга Щелокова

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