Россиянам объяснили, как не нарваться на тройные тарифы за ЖКУ
Юрист Пирогов: пропуск поверки счётчиков оборачивается счетами до 35 тысяч
Юрист Михаил Пирогов напомнил, что следить за сроками поверки счётчиков и организовывать проверку обязан владелец квартиры.
В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что пропуск межповерочного интервала делает прибор неисправным.
«В этом случае УК переходят на начисление платы по нормативу потребления, но с важным нюансом: если счётчик вышел из строя, первые три месяца плата рассчитывается исходя из среднемесячного расхода за последние полгода. Начиная с четвёртого месяца вступает в силу так называемый тройной тариф. Норматив умножается на повышающий коэффициент 3, а платёжки за воду вырастают до 20–35 тыс. рублей», — подчеркнул юрист.Пирогов заявил, что УК не может отменить доначисления без письменного заявления собственника. Требование сначала оплатить квитанцию, а потом подавать заявление на перерасчёт законно: программа автоматически выставляет суммы по повышенному коэффициенту, и компания не вправе остановить этот процесс в одностороннем порядке.