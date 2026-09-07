Лантратова: государство должно быстро реагировать на сокрытие детей после развода

07 сентября 2026, 15:13

Яна Лантратова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Государство должно оперативно реагировать, когда один родитель после развода начинает скрывать ребёнка от другого. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.





В интервью Life.ru она уточнила, что родители порой могут на протяжении длительного времени прятать общего ребёнка, менять образовательное учреждение, чтобы исключить его общение со вторым родителем.



«Судебный пристав может объявить исполнительный розыск ребёнка по всей России. Постановление о начале такого розыска или отказе в нём должно быть принято в течение суток после появления оснований», — подчеркнула Лантратова.