Суд взыскал 7 млрд рублей по делу о рекордной взятке в биткоинах

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Балашихинский городской суд Подмосковья взыскал свыше 7,3 миллиарда рублей с экс-следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении рекордно крупной взятки в биткоинах. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья огласил приговор о взыскании с подсудимых солидарно в доход страны семь миллиардов 309 миллионов 881 тысячу рублей в счёт конфискации полученных при совершении преступления средств.
Также суд взыскал с Тамбиева дополнительные 277 миллионов рублей, которые, как посчитали в инстанции, он также получил незаконным путём.
Кроме того, во вторник суд приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы со штрафом в 500 миллионов рублей, а Ляховенко – к девяти годам колонии.
Ранее сообщалось, что размер взятки, которую получили фигуранты дела, является самым большим, когда-либо фигурировавшем в судебном процессе по делу о взяточничестве в России.
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Также суд взыскал с Тамбиева дополнительные 277 миллионов рублей, которые, как посчитали в инстанции, он также получил незаконным путём.
Кроме того, во вторник суд приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы со штрафом в 500 миллионов рублей, а Ляховенко – к девяти годам колонии.
Ранее сообщалось, что размер взятки, которую получили фигуранты дела, является самым большим, когда-либо фигурировавшем в судебном процессе по делу о взяточничестве в России.
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Анастасия Чинкова