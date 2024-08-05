Самое резкое падение криптовалюты с 2021 года: курс биткоина снизился до $50 тысяч

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Курс биткоина сегодня утром, 5 августа, снизился за сутки на 18% — до $50 тысяч долларов, что стало самым резким падением криптовалюты с 2021 года, а также самым низким значением BTC с января 2024. Об этом ссылкой на источники пишет РБК.
По данным агентства, вместе с биткоином более чем на 20% упала и вторая по величине криптовалюта — Еthereum. Она торгуется в пределах $2200.
Уточняется, что общая капитализация рынка криптовалют за сутки уменьшилась больше, чем на 400 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что 5 августа по итогам торгов ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 12,4%. Местные аналитики связывают такой обвал с опасениями по поводу возможной рецессии в США, статистические данные о рынке труда которых 2 августа оказались ниже ожидаемых, а также с укреплением иены. После случившегося Дональд Трамп заявил, что причиной падения фондовых рынков стала некомпетентность президента США Джо Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис.
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Уточняется, что общая капитализация рынка криптовалют за сутки уменьшилась больше, чем на 400 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что 5 августа по итогам торгов ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 12,4%. Местные аналитики связывают такой обвал с опасениями по поводу возможной рецессии в США, статистические данные о рынке труда которых 2 августа оказались ниже ожидаемых, а также с укреплением иены. После случившегося Дональд Трамп заявил, что причиной падения фондовых рынков стала некомпетентность президента США Джо Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис.
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Данил Пономарев