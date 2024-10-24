Экономист Колташов предрёк рост ключевой ставки до 20% в пятницу

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Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов спрогнозировал поднятие ключевой ставки Центробанка до 20% в пятницу, 25 октября.
«Этот инструмент не работает так, что подняли ставку, и инфляция замедлилась. Экономика штука сложная. И, как мы видим, высокая ставка, которая уже должна была бы инфляцию остановить до нуля, едва её притормаживает», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.
При этом специалист считает, что предельным возможным уровнем поднятия ключевой ставки ЦБ может стать 22%.
Ранее заместитель председателя банка Алексей Заботкин заявлял, что в Центробанке не исключают нового повышения ключевой ставки.
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Мелисса Тимофеева