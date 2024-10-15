ЦБ введет для микрофинансовых организаций норму одного займа в руки до погашения

Фото: istock/Vladislav Zolotov
Банк России заявил, что в результате обсуждения доклада о развитии рынка микрофинансовых организаций на 2025—2027 годы может быть введен запрет на выдачу нескольким займам одному клиенту. Об этом информирует РИА Новости.
В релизе сообщается, что общественные обсуждения прошли с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы.
Отмечается, что большинство участников считает, что микрофинансовым организациям следует избегать действий, способствующих закредитованности граждан.
В частности, будет введена норма «один заем в руки до погашения», что ограничит возможность получения новых кредитов до полного погашения предыдущих. Также предусмотрен период охлаждения: клиент сможет оформить новый заем не ранее чем через три дня после возврата предыдущего. Кроме того, планируется снижение предельной переплаты по потребительским займам с 130 до 100 процентов от суммы долга.
Эти меры будут реализованы в приоритетном порядке, а комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов займет три года.
Читайте также:
В России мошенники начали снимать деньги через дропперов
Эксперт раскрыл, когда и на сколько поднимется ключевая ставка
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
«Регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка», — указано в сообщении.
Отмечается, что большинство участников считает, что микрофинансовым организациям следует избегать действий, способствующих закредитованности граждан.
В частности, будет введена норма «один заем в руки до погашения», что ограничит возможность получения новых кредитов до полного погашения предыдущих. Также предусмотрен период охлаждения: клиент сможет оформить новый заем не ранее чем через три дня после возврата предыдущего. Кроме того, планируется снижение предельной переплаты по потребительским займам с 130 до 100 процентов от суммы долга.
Эти меры будут реализованы в приоритетном порядке, а комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов займет три года.
Читайте также:
В России мошенники начали снимать деньги через дропперов
Эксперт раскрыл, когда и на сколько поднимется ключевая ставка
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
Дарья Осипова