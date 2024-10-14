В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в ближайшее время

Практически на 110 миллиардов рублей снизился госдолг регионов России с начала 2024 года. Как сообщили в Счетной палате, это на 3,4% ниже уровня на начало текущего года. Информация приведена в заключении специалистов к проекту федбюджета на период с 2025 по 2027 гг.