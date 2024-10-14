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В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в ближайшее время

14 октября 2024, 14:08
Фото: iStock/hank5

Фото: iStock/hank5

В Центробанке не исключили нового повышения ключевой ставки. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя банка Алексей Заботкин.
«Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании», — сказал Заботкин.

Напомним, следующее заседание ЦБ состоится 25 октября. Там также будет представлен обновленный среднесрочный макропрогноз.



Ранее Банк России вновь повысил ключевую ставку на один процент, и теперь она составляет 19% годовых. Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда она была на уровне 20%.

При этом экономист , автор телеграм-канала «Всё нормально, деньги есть» Денис Ракша в беседе с «Радио 1» заявил, что Центробанк в скором времени может повысить ключевую ставку до 20%. Он назвал повышение ключевой ставки вполне ожидаемым событием. А её дальнейшее изменение, по словам Ракши, будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

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#цб
СП: госдолг регионов снизился почти на 110 миллиардов рублей с начала 2024 года
14 октября 2024, 13:50

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Практически на 110 миллиардов рублей снизился госдолг регионов России с начала 2024 года. Как сообщили в Счетной палате, это на 3,4% ниже уровня на начало текущего года. Информация приведена в заключении специалистов к проекту федбюджета на период с 2025 по 2027 гг.
Уточняется, что уменьшился долг по ценным государственным бумагам и коммерческим кредитам. При этом в 30 регионах страны госдолг растет.

Аудиторы видят риски, которые касаются устойчивости бюджетов муниципалитетов и регионов.

Кроме того, сказано, что объем бюджетных кредитов в последние годы растет, поскольку финансируются проекты инфраструктуры, а также предоставляются спецкредиты от казначейства.

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ЦБ: Россия не должна Международному валютному фонду
#мир
#россия
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#долги
#деньги
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В Кремле высказались о налоге на бездетность
Песков: Кремль не знает подробности предложения о введении налога на бездетность
14 октября 2024, 06:40

Фото: Сайт Кремля

В Кремле пока не знают подробностей предложения о введении налога на бездетность для россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.
Пресс-секретарь отметил, что подобные меры применялись в советское время, и они «не повлияли на демографическую ситуацию». Однако он подчеркнул, что этот опыт должен быть проанализирован экспертами.

С инициативой ввести налог на бездетность впервые выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он предложил направить налог на модернизацию российских детских домов.

Позже директор Института социальной экономики Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен быть введен для россиян в возрасте от 35 лет.

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#дмитрий песков
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#налоги
#ссср
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Сталелитейной промышленности Украины предрекли полное уничтожение
The Economist: полное уничтожение грозит сталелитейной промышленности Украины
13 октября 2024, 19:53

Фото: iStock/Silent_GOS

Сталелитейная промышленность Украины находится под угрозой полного уничтожения из-за приближения ВС РФ к Красноармейску (украинское название – Покровск), где располагается крупная шахта по добыче коксующегося угля. Об этом сообщает издание The Economist.
Отмечается, что используемый для выплавки железной руды уголь жизненно важен для всей сталелитейной промышленности Украины.

В материале сказано, что российским войскам даже не нужно захватывать шахту, чтобы уничтожить и так находящуюся в плачевном состоянии отрасль. Достаточно лишь отключить шахту от энергосбережения и перекрыть дорогу, по которой уголь доставляется в западные регионы страны, где ещё остались сталелитейные заводы.

До февраля 2022 года сталь составляла треть экспорта Украины. Однако в прошлом году страна опустилась с 14-го на 24-е место в мире по производству стали.

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ЦБ: Россия не должна Международному валютному фонду
ЦБ: У России нет обязательство перед Международным валютным фондом
13 октября 2024, 16:50

Фото: istock/Pineapple Studio

ЦБ не подотчетен Международному валютному фонду (МВФ), все обязательства в области макроэкономической политики были выполнены еще в 2000-х. Об этом сообщил зампредседателя Центрального банка России Алексей Заботкин. По его данным, последние займы поступали перед кризисом 1998 года.
«Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х уже, поэтому никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несем», — цитирует Заботкина ТАСС.

Заботкин отметил, что мнение о зависимости Центробанка от МВФ появилось в 90-х годах. В тот период, столкнувшись с экономическими трудностями и бюджетными недостатками, Россия действительно получала кредиты от МВФ. Но, по его словам, это не говорит о подчинении. Правительство и Центральный банк просто согласовывали условия макроэкономической политики с фондом, чтобы получить финансовую помощь.

Однако, на сегодняшний день такая зависимость отсутствует. ЦБ уже расплатился по всем займам, и больше не требует согласования своих действий с МВФ.

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#россия
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#кредиты
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#цб
#деньги
#валюта
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Воробьёв рассказал о поддержке подмосковных производителей
13 октября 2024, 16:47

Фото: пресс-служба администрации и губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о поддержке подмосковных производств продуктов питания. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Предприятие «Еремино поле» ежегодно выпускает три тысячи тонн мясной продукции. А начинало оно свою работу как маленькое семейное дело. Сейчас глава производства Татьяна Еремкина вместе с детьми создала 50 рабочих мест и строит второй завод – в Мытищах. Власти региона помогли семье получить участок без торгов и в этом году предоставили субсидию в размере четырех миллионов рублей на покупку нового оборудования.

Компания «ТуламашАгро» ежегодно обрабатывает около 70 тысяч гектар подмосковных сельхозземель, занимается выращиванием зерновых, животноводством и производством молочной продукции. В 2022 году компании выделили субсидию в 128 миллионов рублей на проведение агротехнологических работ.

Также в Кашире активно развивается завод «Черкизово», ежедневно выпускающий до 100 тонн колбасы из сырья с собственных ферм. Производство полностью автоматизировано, изготовлением продукции занимаются только роботы. Это одно из самых высокотехнологичных предприятий не только в России, но и во всей Европе. Власти Подмосковья оказали компании поддержку с получением земли и выходом на экспорт.

Фото: пресс-служба администрации и губернатора Московской области

Кроме того, Воробьёв рассказал о единственной в стране лаборатории, где проводятся исследования на SNP-генотипирование. На ней компания «Мираторг» отбирает животных по различным признакам. Сотрудничество этой фирмы с властями региона позволило повысить эффективность селекции в молочном животноводстве.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
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#производство
#экспорт
#сотрудничество
#предприятие
#компании
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Ефимов: В Хорошево-Мневниках построят центр подготовки футбольных сборных
13 октября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) правительство Москвы выделит Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (РФС) участок земли в Мневниковской пойме. Там будет возведён центр подготовки сборных команд по футболу.
Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. В новом центре будет вся необходимая инфраструктура: тренировочные поля, трибуна, а также база для размещения команд, приводит слова чиновника официальный портал мэра и правительства Москвы. Общая площадь комплекса составит около 32,6 тысячи квадратных метров, добавил Ефимов.

Для реализации масштабных инвестиционных проектов земельные участки передаются застройщикам без торгов. Такой механизм действует с 2016 года. На территории района Хорошево-Мневники формируется современный спортивный кластер, который будет включать в себя несколько комплексов. Для строительства первых трех объектов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров город уже предоставил инвесторам свыше девяти гектаров земли в рамках реализации МаИП.

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#инфраструктура
#портал
#земельные участки
#база
#москва
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В Германии признали провал санкций против России
Focus.Online: Россия победила санкции Запада и показала экономический рост
13 октября 2024, 03:02

Фото: Фотобанк Московской области

Россия добилась экономического роста, несмотря на масштабное санкционное давление, считает немецкий эксперт Александр Либман. Он сделал заявление об этом в интервью немецкому изданию Focus.Online.
Либман подчеркнул, что «Россия адаптировалась к санкциям лучше, чем многие ожидали». Он признал неудачу санкций и добавил, что Москва справляется с их последствиями. По его словам, первого удара удалось избежать благодаря действиям Центрального банка, который стабилизировал финансовую систему и подготовил ее к возможным ограничениям.

«В прошлом году в Москве было построено больше станций метро, чем когда-либо за долгое время. Это не военная экономика», – резюмировал он.

Ранее Совет Европейского союза одобрил новые санкции против России за ее «дестабилизирующую деятельность».

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#санкции
#россия
#ес
#центробанк
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Путин заявил о надежном обеспечении внутреннего рынка продовольствием
Путин: российские аграрии надежно обеспечивают внутренний рынок продовольствием
13 октября 2024, 02:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что работники агропромышленного комплекса надежно обеспечивают отечественный рынок, а их продукция востребована в стране и за рубежом, передает РИА Новости.
По словам главы государства, российские работники сельского хозяйства обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продукции. Президент отметил, что благодаря высокому качеству их продукция пользуется спросом как в России, так и за рубежом.

«Наглядное тому подтверждение – позиции России как одного из мировых лидеров продовольственных поставок», – добавил он.

По словам Путина, эти успехи – заслуга крупных и средних сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сотрудников профильных, научных и образовательных учреждений.

Ранее Путин также призвал российский агропромышленный комплекс использовать отечественную технику и оборудование.

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#россия
#сельское хозяйство
#президент
#владимир путин
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Путин призвал к внедрению в российский АПК отечественного оборудования и техники
13 октября 2024, 01:14

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что агропромышленный комплекс должен активнее внедрять отечественную технику и оборудование, передает РИА Новости.
Глава государства подчеркнул необходимость укрепления технологического потенциала агропромышленного комплекса (АПК). Он напомнил о задаче увеличения производства не менее чем на 25%, а экспорта – не менее чем в 1,5 раза к 2030 году.

По словам Путина, эта стратегическая цель должна быть достигнута за счет укрепления технологического потенциала отрасли.

«Для этого надо шире внедрять отечественное оборудование и сельхозтехнику, развивать мелиорацию, селекцию и генетику, а также перспективные природоподобные технологии», – призвал президент.

Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что к 2030 году общий объем экспорта зерна из России достигнет 17,5 миллиарда долларов.

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#владимир путин
#президент
#апк
#технологии
#сельское хозяйство
#минсельхоз
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