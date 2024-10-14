В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в ближайшее время

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В Центробанке не исключили нового повышения ключевой ставки. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя банка Алексей Заботкин.
«Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании», — сказал Заботкин.
Напомним, следующее заседание ЦБ состоится 25 октября. Там также будет представлен обновленный среднесрочный макропрогноз.
Ранее Банк России вновь повысил ключевую ставку на один процент, и теперь она составляет 19% годовых. Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда она была на уровне 20%.
При этом экономист , автор телеграм-канала «Всё нормально, деньги есть» Денис Ракша в беседе с «Радио 1» заявил, что Центробанк в скором времени может повысить ключевую ставку до 20%. Он назвал повышение ключевой ставки вполне ожидаемым событием. А её дальнейшее изменение, по словам Ракши, будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.
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