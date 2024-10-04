ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в банках выросла до 18,71%

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Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде сентября выросла по сравнению с предыдущим показателем. Теперь она составляет 18,71% годовых.
Об этом говорится в материалах Банка России. Согласно данным регулятора, во второй декаде сентября ставка по вкладам составляла 17,99%, а в первой — 17,63%. В число банков, данные которых Центробанк использует для мониторинга динамики процентной ставки по вкладам, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, «Московский кредитный банк», Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Отмечается, что процентная ставка по рублёвым вкладам вновь приблизилась к ключевой ставке, которую Центробанк за несколько дней до отчётного периода повысил с 18 до 19 процентов. Ставки уже уравнивались в июне на уровне 16 процентов.
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Александр Бойцов