Экономист Колташов: россиянам пора привыкать к ослабленному курсу рубля

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Россиянам пора привыкать к ослабленному курсу рубля, в 2025 году он вряд ли сильно изменится. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, резкий рост доллара накануне — это девальвация рубля, как в 2014 году и после начала СВО.
«На мой взгляд, всем нам стоит привыкнуть к резко ухудшившемуся курсу рубля. И в 2025 году рубль вряд ли может серьезно укрепиться. Да, обычно после таких «волн ослабления» всегда наступает период «отката», период различных срочных мер по укреплению нацвалюты со стороны государства и так далее. Сегодня мы наблюдаем уже далеко не первую девальвацию рубля, так было и в 2014-м, и после начала СВО. К сожалению, сейчас наша нацвалюта остается в ослабленной позиции», — пояснил он в беседе с «Петербургским дневником».Колташов считает, что рубль ослаблен из-за высоких расходов оборонной промышленности, трат на восстановление обрабатывающих производств и поддержания СВО на фоне низкой мировой стоимости нефти.
В свою очередь основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев отметил, что из-за ослабления рубля цены на автомобили вырастут на 5%, а на те, что ввозятся параллельным импортом, — до 15%. Своим мнением он поделился в беседе с «Газетой.Ru».
«При условии, что у нас сохранится тот курс рубля, который есть сейчас, я думаю, что через 2-3 месяца минимум 5% повышения цены будет. Дальше все будет зависеть от того, как быстро будут распродаваться запасы машин 2024 года», — добавил он.Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники совершенно точно нет. Российский лидер подчеркнул, колебания валюты обусловлены множеством факторов, включая бюджетные выплаты, цены на нефть и сезонные изменения.
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