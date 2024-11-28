Рубль прекратил падение после решения ЦБ не закупать валюту

Фото: iStock/Max Zolotukhin
Курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился до 113 рублей после объявления Центробанка России о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года. Подтверждение этому можно увидеть на торговой площадке «Инвестинг.ком».
Решение было принято в рамках операций, связанных с бюджетным правилом, и направлено на снижение волатильности на финансовых рынках. При этом ЦБ продолжит продажи валюты.
К 18:55 по московскому времени доллар стоил 113,15 рубля, потеряв за несколько часов более полутора рублей, хотя ранее курс достигал 115 рублей. Тем не менее, доллар продемонстрировал прирост на 7,25 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.
Курс евро также вырос, но в меньшей степени отреагировал на меры регулятора. К 18:55 европейская валюта находилась у отметки 119,66 рубля, преодолев психологический уровень в 120 рублей в течение дня и показав прирост на 8,12 процента.
Вечером 27 ноября «Радио 1» писало о том, как рубль рос на фоне сообщения ЦБ о прекращении покупки валюты.
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К 18:55 по московскому времени доллар стоил 113,15 рубля, потеряв за несколько часов более полутора рублей, хотя ранее курс достигал 115 рублей. Тем не менее, доллар продемонстрировал прирост на 7,25 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.
Курс евро также вырос, но в меньшей степени отреагировал на меры регулятора. К 18:55 европейская валюта находилась у отметки 119,66 рубля, преодолев психологический уровень в 120 рублей в течение дня и показав прирост на 8,12 процента.
Вечером 27 ноября «Радио 1» писало о том, как рубль рос на фоне сообщения ЦБ о прекращении покупки валюты.
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Мария Моисеева