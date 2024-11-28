Президент Путин заявил, что паниковать из-за курса рубля не стоит

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем.
«На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет», — сказал Путин.Он отметил, что колебания валюты обусловлены множеством факторов, включая бюджетные выплаты, цены на нефть и сезонные изменения.
Путин подчеркнул, что и в России, и у соседних стран эти процессы являются сложными, но находятся под контролем.
Журналисты также интересовались реальным уровнем инфляции в стране. В ответ президент призвал опираться на информацию, предоставляемую Центральным банком России.
«Все, что говорит ЦБ, так и есть. Инфляция — 8,5%», — добавил Путин.
Читайте также:
Падение рубля и инфляция: экономист спрогнозировал, что будет с долларом в 2025 году
Рубль прекратил падение после решения ЦБ не закупать валюту
В ВТБ заявили о недооценке влияния падения рубля на инфляцию
Дайана Хусинова