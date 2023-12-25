Экономист Кричевский: «самые болезненные санкции» Набиуллиной касаются 0,1% россиян

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя введенные против РФ санкции, назвала заморозку частных российских активов и отключение от SWIFT очень болезненными темами. Однако доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский отметил, что эта проблема затронула лишь 0,1% россиян. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Экономист привёл данные исследований, согласно которым, четверть всех вкладов населения РФ – порядка 12 трлн рублей – принадлежит 90 тысячам человек. По данным ЦБ по фондовому рынку, 8,4 трлн рублей приходятся на 1290 частных инвесторов и их инвестиционные фонды, – это 80% всех чистых активов. При этом, на иностранных биржах основными игроками были самые богатые россияне.
Собеседник подчеркнул, что регулятор сам спровоцировал заморозку частных российских активов. По словам Кричевского, предвидеть санкции было несложно, особенно после 2014 года.
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«Каким образом несколько десятков тысяч человек в уме Набиуллиной могут быть равны 146 миллионам населения, мне непонятно. Человек считает, что основная проблема – это заморозка активов наиболее богатой части общества – 0,1 процента населения. А остается 99,9. Это люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, у которых другие ориентиры, которые каждый ходят в магазины, у которых нет активов на Западе», — отметил Никита Кричевский.
«Все к этому готовились с конца 2013 года, и все понимали, что любое резкое движение России приведёт к санкциям. Шли 10 лет, какие-то санкции были, но все было более-менее спокойно. Параллельно Минфин и ЦБ проводили мероприятия по повышению финансовой грамотности населения, но там не было вообще ничего по поводу рисков. То есть ни Минфин, ни ЦБ не предупреждали, что существует риск заморозки. Всем было все равно», — добавил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова