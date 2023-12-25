Экономист Кричевский: «самые болезненные санкции» Набиуллиной касаются 0,1% россиян

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя введенные против РФ санкции, назвала заморозку частных российских активов и отключение от SWIFT очень болезненными темами. Однако доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский отметил, что эта проблема затронула лишь 0,1% россиян. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».