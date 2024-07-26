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Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что рыбный паштет и вообще консервы не рекомендуется есть, так как это вредная пища, состав которой доподлинно неизвестен.
Он также сравнил рыбный паштет с кормами для животных.
А врач-терапевт Анна Баркулова напомнила о плюсах отказа от алкоголя, среди которых отметила отсутствие похмелья, улучшение психического здоровья, сна, кожи, а также снижение веса и рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев рекомендовал держаться подальше от ежей, поскольку они являются переносчиками опасных инфекций.
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«Консервы, а особенно рыбные, можно употреблять разве что от отчаяния. На наших полках достаточно нормальной еды. В силу отсутствия контроля за рыбной продукцией, что называется от глотки до глотки, алчные производители мешают там всякую дрянь. Это запрещённая к потреблению еда. Сказать доподлинно, что находится в этом паштете, никто не сможет», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.
А врач-терапевт Анна Баркулова напомнила о плюсах отказа от алкоголя, среди которых отметила отсутствие похмелья, улучшение психического здоровья, сна, кожи, а также снижение веса и рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
«Вопреки распространенному мнению, безопасной дозы алкоголя не существует, а при отказе от него большинство изменений в организме еще обратимы на ранних стадиях», — резюмировала в беседе с «Вечерней Москвой» врач.
Ранее старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев рекомендовал держаться подальше от ежей, поскольку они являются переносчиками опасных инфекций.
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Мелисса Тимофеева