Это есть нельзя! Что шокировало россиянку в американской еде

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Российская тревел-блогерша Марина Ершова поделилась своими впечатлениями от еды в США в личном блоге на платформе «Дзен». В своей публикации она перечислила самые странные местные продукты, которые, по её мнению, «есть нельзя».
На первом месте в списке оказалась «жидкий хлеб» под названием Cheez Whiz. Это сыроподобный продукт в банке, который можно выдавливать на крекеры, чипсы или просто есть ложкой. Ершова описала этот продукт как «сырный соус из аэрозольного баллона», который многие считают невообразимым, но в США он популярен и удобен в использовании.
Следующий продукт, вызвавший удивление блогерши, — упакованные сэндвичи с арахисовым маслом и джемом. Ершова сравнила это с продажей намазанного хлеба с маслом и икрой в России, отметив, что для большинства людей это не выглядит аппетитно.
Также в список попал Marshmallow Fluff — густая липкая масса, похожая на взбитый зефир, которую можно есть ложкой или намазывать на хлеб. Кроме того, Ершова была поражена замороженными обедами в пластиковых коробках, разноцветными желатиновыми десертами и маленькими рулетиками с кремовой начинкой, которые она описала как пирожные, пережившие апокалипсис.
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Следующий продукт, вызвавший удивление блогерши, — упакованные сэндвичи с арахисовым маслом и джемом. Ершова сравнила это с продажей намазанного хлеба с маслом и икрой в России, отметив, что для большинства людей это не выглядит аппетитно.
Также в список попал Marshmallow Fluff — густая липкая масса, похожая на взбитый зефир, которую можно есть ложкой или намазывать на хлеб. Кроме того, Ершова была поражена замороженными обедами в пластиковых коробках, разноцветными желатиновыми десертами и маленькими рулетиками с кремовой начинкой, которые она описала как пирожные, пережившие апокалипсис.
«Американская еда — это нечто особенное и одновременно спорное. Это не просто еда, это образ жизни, в котором сочетаются невероятное удобство и немыслимая простота», — заключила Ершова.
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Елена Перлова