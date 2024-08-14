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Это есть нельзя! Что шокировало россиянку в американской еде

Блогер Ершова ужаснулась еде в США
14 августа 2024, 06:12
Фото: istock/4045

Фото: istock/4045

Российская тревел-блогерша Марина Ершова поделилась своими впечатлениями от еды в США в личном блоге на платформе «Дзен». В своей публикации она перечислила самые странные местные продукты, которые, по её мнению, «есть нельзя».
На первом месте в списке оказалась «жидкий хлеб» под названием Cheez Whiz. Это сыроподобный продукт в банке, который можно выдавливать на крекеры, чипсы или просто есть ложкой. Ершова описала этот продукт как «сырный соус из аэрозольного баллона», который многие считают невообразимым, но в США он популярен и удобен в использовании.

Следующий продукт, вызвавший удивление блогерши, — упакованные сэндвичи с арахисовым маслом и джемом. Ершова сравнила это с продажей намазанного хлеба с маслом и икрой в России, отметив, что для большинства людей это не выглядит аппетитно.



Также в список попал Marshmallow Fluff — густая липкая масса, похожая на взбитый зефир, которую можно есть ложкой или намазывать на хлеб. Кроме того, Ершова была поражена замороженными обедами в пластиковых коробках, разноцветными желатиновыми десертами и маленькими рулетиками с кремовой начинкой, которые она описала как пирожные, пережившие апокалипсис.

«Американская еда — это нечто особенное и одновременно спорное. Это не просто еда, это образ жизни, в котором сочетаются невероятное удобство и немыслимая простота», — заключила Ершова.

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#сша
#хлеб
#еда
Замораживаю обычный кефир и получаю идеальный творожный сыр, намного вкуснее магазинного
14 августа 2024, 07:00

Фото: istock / NataliPopova

Приготовить творожный сыр дома крайне просто, для этого не нужно никаких особых навыков. Для приготовления нам понадобится один ингредиент — кефир. Готовый сыр можно модернизировать, добавляя грибы, зелень, чеснок и ваши любимые специи.
Выбирать кефир нужно тщательно, самый вкусный сыр получится из жирного кефира, а за счёт густоты готового продукта получится больше. Из 900 мл кефира будет около 300 г творожного сыра и 600 мл сыворотки.

Как приготовить творожный сыр из кефира

Положите упаковку кефира в морозильную камеру до полной заморозки. Лучше выбрать кефир в упаковке, бутылка может лопнуть.

Оставьте кефир на ночь в холодильнике.
Фото: istock / Pavel Samsonov
Достаньте кефир и положите на 5-6 часов размораживаться при комнатной температуре.

Когда кефир полностью разморозится, перелейте его в дуршлаг, предварительно застеленный марлей, сложенной в несколько слоев. Дуршлаг поставьте в подходящую миску, куда будет стекать сыворотка.

Заверните края марли, накрыв емкость, а сверху положите груз. Оставьте кефир в таком виде на пару часов, за это время сыр станет немного гуще.

Чтобы сыр дольше хранился, переложите сыр в стеклянную тару. Так продукт останется свежим 5 дней.

В качестве намазки для бутербродов сыр стоит посолить. Для сладкой выпечки это не обязательно.
Фото: istock / GCapture

Творожный сыр можно приготовить с самыми разными добавками. Это могут быть пропущенный через пресс чеснок, зелень, молотая паприка, тмин или сушеные пряные травы.

Оставшуюся сыворотку, можно использовать для приготовления других блюд — теста, блинов или хлеба.

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Названы идеальные позы для хорошего секса
Эксперты: лучшие позы для секса — «миссионерская», «наездница» и «ложки»
14 августа 2024, 06:11

Фото: istock/LuckyBusiness

Секс-эксперты озвучили несколько идеальных поз для тех, кто только начинает свой путь в интимной жизни. Эти рекомендации опубликованы в издании The Sun.
Для новичков особую популярность может приобрести классическая «миссионерская» поза, при которой мужчина находится сверху. Эта позиция обеспечивает удобный зрительный контакт и большую поверхность соприкосновения между партнерами.

Еще одна удобная поза для начинающих - «наездница», где мужчина лежит, а женщина «седлает» его и выполняет движения вверх и вниз. Это позволяет контролировать темп и скорость, а также расслабляться, откидываясь назад, чтобы больше опираться на бедра.

Секс-эксперты также рекомендуют позу «ложки», которая обычно используется для сна. В этой позиции один партнер располагается спиной к животу другого. Поза «ложки» идеально подходит для утреннего секса или в моменты, когда партнеры не чувствуют себя особенно энергично.

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Тайна «спасов»: как Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы на самом деле влияют на нашу жизнь
Священник Первозванский: три «спаса» связаны с освящением урожая
14 августа 2024, 05:30

Фото: istock/Vera Tikhonova

В ближайшие недели Церковь отмечает три значимых праздника, известные в народе как «спасы». Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе, рассказал о значении этих праздников и их связи с освящением урожая.
С 14 по 27 августа в Русской православной церкви проходит Успенский пост в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа. В это время верующие будут отмечать три «спаса», передает РИА Новости.

Медовый Спас — 14 августа. Этот праздник посвящен Изнесению честных древ животворящего креста Господня. Исторически он был связан с эпидемиями, когда крест выносили по улицам Константинополя, чтобы предотвратить болезни. Яблочный Спас — 19 августа. Этот праздник посвящен Преображению Господню, событию, описанному в Евангелии, когда Иисус Христос явился в своем божественном облике перед своими учениками. Ореховый Спас — 29 августа, после праздника Успения Богородицы. Этот день отмечается как праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.

Отец Максим пояснил, что хотя изначально эти праздники не были связаны с сельским хозяйством, они постепенно стали ассоциироваться с освящением урожая. По народной традиции, в храмах освещают первые плоды урожая, такие как мед и яблоки, в благодарность Богу. В прошлом эти продукты приносили в храм, а затем раздавали бедным или использовали для содержания духовенства. В современной традиции продукты освящаются для личного использования верующих.
Священник также отметил, что исторически большие церковные праздники часто дополнялись народными традициями, отражающими благодарность за урожай.

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Старались не топтаться и извинились: что обнаружили хозяева дома после российских военных
RT: бойцы ВС РФ оставили послания в доме в одном из сел Курской области
14 августа 2024, 03:02

Фото: istock/Anna_Anikina

В одном из сел Курской области российские военнослужащие оставили послания в доме местной жительницы. Об этом рассказала дочь женщины, чья семья покинула дом из-за угрозы обстрелов ВСУ и вернулась, чтобы забрать оставленные вещи.
По ее словам, при возвращении домой, женщина обнаружила, что дверь была вскрыта. Военные оставили дом в порядке, сообщил Telegram-канал RT.

«Коврики были завернуты, чашечки стояли на месте — ребята пили кофе», — отметила дочь.
Кроме того, военные попытались подключиться к интернету, используя старый модем, который нашли в доме. В подвале они взяли несколько банок консервации, но ничего не испортили и не унесли. На стене оставили свои позывные и место жительства, включая имена «Кот из Мурманска» и «Зефир из Оренбурга». Они также попросили позаботиться о своих семьях в случае своей гибели.

Ранее сообщалось, что российские солдаты срочной службы успешно отразили атаку ВСУ в Курской области, не понеся потерь.

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#военные
#солдаты
#вс рф
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«Окопный РЭБ», роботы и БПЛА: Белоусов оценил разработки для фронта
Белоусову показали военные разработки небольших предприятий на форуме «Армия»
14 августа 2024, 01:41

Фото: istock/Anna_Anikina

Министру обороны России Андрею Белоусову на форуме «Армия-2024» показали военные разработки небольших гражданских предприятий и инициативных россиян, которые поставляются на передовую. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На площадке «Народного ОПК», который представлен на форуме впервые, Андрею Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, продукция которых поставляется на фронт под эгидой Общероссийского Народного Фронта», — говорится в сообщении.
Среди представленных устройств был обширный перечень различных FPV-дронов и программ для обучения их операторов, «окопный РЭБ», удаленные мобильные платформы для управления стрелковым оружием и ПТРК, отмечают в министерстве.

К тому же глава МО РФ оценил и более крупные разработки, среди которых — робототехнические комплексы, опробованные в зоне СВО, ударные и разведывательные БПЛА, средства ПВО различной дальности.

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Медовый Спас 14 августа: чего не нужно делать, чтобы не разориться
Православные верующие отмечают Медовый Спас 14 августа
14 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Yana Tatevosian

14 августа 2024 года отмечают Медовый Спас — праздник, открывающий двухнедельный Успенский пост. Православные также вспоминают три великие святыни — Животворящий Крест Господень, образ Спасителя и икону Владимирской Божией Матери. В старину в связи с этими событиями существовало много разных примет, поверий и запретов. Предки всегда знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
Об особенностях празднования Медового Спаса, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Медовый Спас: история праздника

Фото: iStock/Alter_photo

Медовый Спас — больше народный праздник, нежели церковный, и в православном календаре его вряд ли получится найти, хоть и много традиций связано с храмами.

Считается, что день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, который в этот день отмечают верующие, установили еще на заре Руси — в далеком IX веке. Как и в случае с многими другими праздниками, традиции славян и православия тесно сплелись воедино после прихода на Русь христианства, и этот день оброс множеством особых смыслов.

Дата празднования Медового Спаса всегда выпадает на первый день Успенского или Богородичного поста, 14 августа.

Большинство традиций и примет в этот день, как несложно догадаться, связаны с медом, пасеками и трудами пчеловодов. По одной из версий, свое название праздник получил из-за того, что именно в это время соты в ульях переполняются медом до самых краев, и пасечники начинают его сбор. Считалось, что «жидкое золото» нужно успеть собрать именно 14 августа, иначе его украдут чужие пчелы.

Что можно делать на Медовый Спас

Фото: iStock/Konoplytska

Согласно преданиям, 14 августа на Руси начинался масштабный сбор меда и его освящение в храмах, собирались большие крестные ходы, люди купались в освященных реках, освящали колодцы в деревнях.

С тех времен в народе ходит поговорка: «на Первый Спас и нищий медку попробует».

В церквях в этот день проводят особые богослужения, связанные с праздником Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, священники одевают специальные фиолетовые облачения, а певчие исполняют особые гимны. Из алтаря на время богослужений выносят святой Крест, чтобы прихожане могли приложиться к нему лбами.

В то же время в храмах перед началом и после окончания богослужений освящают мед нового урожая. Предки верили, что это поможет привести в дом благополучие и достаток.

В старину считалось, что на Медовый Спас нужно обязательно съесть хотя бы одну ложку меда, а также угостить им как минимум трех людей, чтобы отвести возможные беды в будущем.

Православные в этот день обязательно посещают церковь, читают молитвы. Как и во многие другие праздники, верующих просят оставить быт и мирские дела, чтобы посвятить этот день Господу.

Что нельзя делать на Медовый Спас

Фото: iStock/I love takeing photos and i think that is a really great opportunity for me to share them

Были у предков и строгие запреты, связанные с Медовым Спасом. На Руси в этот день:
  • нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а особенно алкоголь — начинался Успенский пост;
  • категорически запрещалось убивать пчел, иначе не избежать разорения и тяжелых болезней;
  • отказывались от шумных застолий;
  • запрещалось ругаться с родными и близкими, иначе грозили конфликтом с ними до глубоких седин;
  • не рекомендовалось много работать, чтобы надолго не лишиться сил, но при этом на пасеке и в огороде трудиться можно;
  • откладывали уборку и посвящали день наведению порядка в душе и сердце;
  • не разрешали шуметь, хвастаться и пускать слухи, чтобы самому не стать героем грязных сплетен.

Народные приметы о погоде на Медовый Спас

Фото: iStock/yanikap

На Медовый Спас предки внимательно следили за погодой, чтобы знать, чего ожидать в будущем:
  • сильный ветер в этот день говорил о снежной зиме;
  • если розы отцвели — грядущие ночи будут холодными;
  • проливной дождь связывали с отсутствием лесных пожаров до конца года;
  • если вся рябина созрела — осень будет дождливой;
  • солнечная и ясная погода на Медовый Спас — добрый знак, обещающий богатый урожай и теплый сентябрь;
  • обильная роса до полудня — жди дожди чередующиеся через день;
  • перелетные птицы уходят на юг — наступило время холодных ночей;
  • густой туман над водоемами — остаток августа будет теплым.

Именины 14 августа

Фото: iStock/IvanMikhaylov

Рожденным на Медовый Спас обещали долгую и счастливую жизнь. Имя для мальчика или девочки 14 августа, выбирали по именинам. Их в этот день отмечают:
  • Александр;
  • Дмитрий;
  • Тимофей;
  • Федор;
  • София.

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#богослужения
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Не вставшим на воинский учет украинцам откажут в получении прав за рубежом
13 августа 2024, 22:52

Фото: iStock/anyaberkut

Украинцам, которые не встали на воинский учет или не обновили свои данные, будут отказывать в получении водительских прав за рубежом. Об этом пишет украинское издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение кабмина. Такие граждане также не смогут получать свидетельство о регистрации транспортного средства, указано в сообщении.
«Если в реестре военнообязанных «Оберег» отсутствует информация об обновлении мужчиной 18-60 лет военно-учетных данных, то он не сможет получить водительское удостоверение, находясь за границей, и свидетельство о регистрации транспортного средства», — пишет издание.
Ранее бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщал, что киевским властям необходимо провести еще более масштабную мобилизацию.
«Украине нужны две вещи: расширение поставок оружия и боеприпасов, а также массовая общенациональная мобилизация, превосходящая очень непопулярные недавние шаги по призыву тысяч мужчин», — заявил Романенко.
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#водители
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Подмосковные многодетные семьи смогут онлайн оформить выплату вместо земли
13 августа 2024, 22:50

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Многодетные семьи в Подмосковье теперь могут оформить выплату взамен земельного участка в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
В весеннюю сессию региональные парламентарии приняли закон об увеличении до 400 тыс. рублей размера выплаты, которую многодетные семьи Московской области могут получить вместо земельного участка.
«Президент не раз подчёркивал, что поддержка семей с детьми должна быть в центре наших приоритетов, тем более в Год семьи. Стремимся сделать жизнь многодетных семей более комфортной, предоставляя им выбор – вместо земельного участка получить финансовую поддержку, которая поможет решить насущные вопросы», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
За выплатой могут обратиться многодетные семьи, стоящие на учёте на бесплатное предоставление земельных участков в Московской области. Оформить выплату можно на портале.

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#госуслуги
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В Московской области с начала лета привели в порядок более 250 урн
13 августа 2024, 22:40

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье по заявкам жителей с 1 июня покрасили и отремонтировали свыше 250 урн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там напомнили, что урны делятся на два типа – придомовые и городские. Первые устанавливают у жилых домов, и за их содержание отвечают обслуживающие организации. Вторые расположены на тротуарах, в пешеходных зонах и у остановок общественного транспорта. Их уборкой занимаются сотрудники предприятий благоустройства. ​
«Если урна стоит во дворе многоквартирного дома, жители могут обратиться с просьбой об очистке, ремонте или установке дополнительных урн в обслуживающую дом управляющую компанию. Её сотрудники обязаны незамедлительно устранить дефекты и убрать мусор. Если урна расположена на городской территории, звонить нужно в администрацию округа или отдел городского хозяйства», – пояснили в Минчистоты.
Если ответственные службы не реагируют на запросы, можно отправить обращение инспекторам министерства. Адреса и контакты указаны на его сайте.

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