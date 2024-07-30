Нутрициолог Барзаева назвала безопасное для здоровье количество чипсов и сухариков

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Нутрициолог Олеся Барзаева заявила, что употребление даже таких ультрапереработанных продуктов, как чипсы и сухарики, совместимы со здоровым питанием.
По её словам, безопасная для здоровья доза таких продуктов составляет примерно 50 г в день.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что среди продуктов своеобразным «наркотиком» является сахар.
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«Дополнительная еда, которая включает продукты с добавленным сахаром, ультрапереработанную пищу, продукты с высоким содержанием соли и насыщенных жиров, должна составлять не более 15% рациона или 250-350 ккал в зависимости от веса, возраста и пола человека. Это примерно 50-60 г чипсов», – пояснила в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что среди продуктов своеобразным «наркотиком» является сахар.
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Мелисса Тимофеева