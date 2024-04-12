Экономист Лебединская предупредила о возможном подорожании борщевого набора

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская допустила рост цен на борщевой набор в России.
По её мнению, цена может вырасти 10-12% уже в этом году.
До этого аналитики «Авто.ру Бизнес» сообщали, что в этом году впервые упали цены на автомобили с пробегом как от частных продавцов, так и от дилеров. Так, например, в сравнении с февралем средняя стоимость от частных продавцов уменьшилась на 4%.
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«Каких-либо серьёзных изменений в прогнозах по посевным площадям в 2024 году не было. Тем не менее, стоимость борщевого набора может подорожать. Драйвером роста цен скорее всего будут картофель и курица», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.
До этого аналитики «Авто.ру Бизнес» сообщали, что в этом году впервые упали цены на автомобили с пробегом как от частных продавцов, так и от дилеров. Так, например, в сравнении с февралем средняя стоимость от частных продавцов уменьшилась на 4%.
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Мелисса Тимофеева