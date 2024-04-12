Произошло первое в этом году снижение цен на авто с пробегом

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Аналитики «Авто.ру Бизнес» сообщили, что в этом году впервые упали цены на автомобили с пробегом как от частных продавцов, так и от дилеров.
Так, например, в сравнении с февралем средняя стоимость от частных продавцов уменьшилась на 4%.
Он пояснил, что, поскольку распределение спроса осталось почти неизменным, а сроки продажи автомобилей с пробегом всё еще остаются высокими, то цены упали.
Ранее аналитический ресурс «Чек Индекс» предоставил данные о росте цен шиномонтажа в России за год на 14%. Отмечалось, что в Москве стоимость шиномонтажных работ за год увеличилась на 10%.
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«Несмотря на новостной фон вокруг ужесточения правил уплаты утильсбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, ажиотажного повышения интереса к автомобилям с пробегом не произошло. В марте по отношению к февралю интерес увеличился на 7%, количество предложений прибавилось на 6%», — отметил в беседе с «Известиями» директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.
Он пояснил, что, поскольку распределение спроса осталось почти неизменным, а сроки продажи автомобилей с пробегом всё еще остаются высокими, то цены упали.
Ранее аналитический ресурс «Чек Индекс» предоставил данные о росте цен шиномонтажа в России за год на 14%. Отмечалось, что в Москве стоимость шиномонтажных работ за год увеличилась на 10%.
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Мелисса Тимофеева