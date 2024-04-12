Произошло первое в этом году снижение цен на авто с пробегом

Конкурс инновационных проектов «Молодёжь селу» стартовал в стране, принять в нём участие могут все желающие в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, проекты могут прислать на конкурс различные общественные объединения, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.