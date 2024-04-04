Стало известно, где можно бюджетно отдохнуть на майских

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Исследование OneTwoTrip показало, что на майских праздниках бюджетно отдохнуть россияне смогут в Вологде и Белоруссии.
Так, в Вологде можно найти отель стоимостью в 2 500 рублей за ночь, а перелёт в городо будет стоит 6 тыс. рублей. Что касается Белоруссии, то, например, в Гомеле ночь в отеле обойдётся в 3 тыс. рублей, а перелёт в одну сторону – 10 тыс. рублей.
Если рассматривать внутреннее направление туризма на майские праздники, то выгодно также отдохнуть в Ярославле, Череповце, Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве. Как передаёт Газета.ру, среди зарубежный направлений в этом плане можно рассмотреть Армению, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявлял, что цены на туры на майские праздники на популярные для россиян направления довольно высокие, однако найти выгодный вариант можно.
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Если рассматривать внутреннее направление туризма на майские праздники, то выгодно также отдохнуть в Ярославле, Череповце, Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве. Как передаёт Газета.ру, среди зарубежный направлений в этом плане можно рассмотреть Армению, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.
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Мелисса Тимофеева